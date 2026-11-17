По итогам января — октября предприятия Воронежской области экспортировали более 1,2 млн т продукции на сумму свыше $630 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в денежном выражении и почти на 20% — в натуральном. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Воронежской области.