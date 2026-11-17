Воронежский агроэкспорт вырос на четверть и превысил $630 млн
По итогам января — октября предприятия Воронежской области экспортировали более 1,2 млн т продукции на сумму свыше $630 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в денежном выражении и почти на 20% — в натуральном. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Воронежской области.
Около 80% экспорта обеспечили три группы товаров: масложировая, готовая и прочая продукция АПК. Наибольший вклад внесла масложировая группа — более $225 млн, или около трети общего объема. В частности, экспорт подсолнечного масла составил $193 млн, приблизившись к рекордному показателю за весь 2025 год ($199 млн).
Экспорт готовой продукции вырос в 1,5 раза. Одним из основных драйверов стали кондитерские изделия: их поставки увеличились в 3,7 раза к аналогичному периоду 2025 года. Продажи за рубеж прочей продукции АПК превысили $130 млн, что на 12% больше, чем в 2025-м.
Число стран-покупателей воронежских сельхозтоваров достигло 62. За последний месяц к ним добавились Конго и Бангладеш, закупившие пшеницу и свинину. Крупнейшим импортером региона остается Турция, на которую приходится 15% экспорта в стоимостном выражении. Далее следуют Узбекистан и Белоруссия. На три страны приходится чуть более трети поставок.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что пять областей макрорегиона получат из резервного фонда правительства РФ более 127,9 млн руб. на развитие экспорта и поддержку малого и среднего бизнеса. Из них 46,4 млн руб. направят Воронежской области.