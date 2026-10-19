Федеральное правительство выделит 128 млн на развитие экспорта в Черноземье
Пять регионов Черноземья получат из резервного фонда правительства России свыше 127,9 млн руб. на софинансирование областных программ развития экспорта и стимулирование малого и среднего предпринимательства. Средства распределит Минпромторг между местными центрами поддержки экспорта (ЦПЭ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общий объем федерального финансирования по 58 субъектам страны превысит 1,7 млрд руб. В Черноземье средства распределились следующим образом:
Воронежская область — 46,4 млн руб.;
Липецкая область — 21,7 млн руб.;
Белгородская область — 21 млн руб.;
Тамбовская область — 19,5 млн руб.;
Курская область — 19,3 млн руб.
Орловская область в документе о распределении субсидий не упоминается.
Выделенные ассигнования предназначены для расширения мер поддержки местных компаний, выходящих на зарубежные рынки при содействии региональных ЦПЭ. Ключевым критерием эффективности расходования федеральных средств станет обеспечение суммарного объема экспорта продукции субъектов — получателей средств — на сумму не менее $38,2 млн.
На прошлой неделе стало известно, что Белгородская область получит из федерального бюджета 134,1 млн руб. на компенсацию ущерба от повреждения энергетической инфраструктуры с января по февраль 2026 года.