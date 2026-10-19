Федеральное правительство выделит 128 млн на развитие экспорта в Черноземье

Пять регионов Черноземья получат из резервного фонда правительства России свыше 127,9 млн руб. на софинансирование областных программ развития экспорта и стимулирование малого и среднего предпринимательства. Средства распределит Минпромторг между местными центрами поддержки экспорта (ЦПЭ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.