Курская область получила почти 1,5 млрд рублей на 204 жилищных сертификата
В Курскую область поступил транш из федерального бюджета на выдачу жилищных сертификатов для людей, которые лишились домов из-за атак ВСУ. Его объем составляет почти 1,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
За счет этих средств областное казенное учреждение «Дирекция по жилищным субсидиям» оформит 204 сертификата. Выдача документов начнется с 16 ноября. С учетом нового транша в регионе планируют выдать в общей сложности 16,8 тыс. жилищных сертификатов. Еще одна заявка — более чем на 600 сертификатов — находится на рассмотрении в Москве.
В сентябре стало известно, что правительство России выделит Курской области более 2,8 млрд руб. на 375 сертификатов для компенсации утраченного жилья. В конце августа региону также направили свыше 3,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию объектов электроэнергетики совместно с Белгородской областью.
Кроме того, федеральный центр выделил Курской области около 3,7 млрд руб. на повышение устойчивости сельского хозяйства и компенсацию ущерба, связанного с приграничным положением субъекта.