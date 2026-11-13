Курская область получила почти 1,5 млрд рублей на 204 жилищных сертификата

За счет этих средств областное казенное учреждение «Дирекция по жилищным субсидиям» оформит 204 сертификата. Выдача документов начнется с 16 ноября. С учетом нового транша в регионе планируют выдать в общей сложности 16,8 тыс. жилищных сертификатов. Еще одна заявка — более чем на 600 сертификатов — находится на рассмотрении в Москве.