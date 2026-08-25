Гравийтационный маневр

Экс-депутат думы Нижнего Новгорода Карим Ибрагимов выступил ключевым свидетелем в суде по делу о взятке бывшему вице-мэру Илье Штокману, которую через подконтрольные компании перевел бетонному заводу его брата Михаила Штокмана. Свидетель рассказал, что заплатил 55 млн руб. за выгодные условия муниципального контракта для своей фирмы АГК под видом договора на поставку гравия и подстраховался покупкой доли в компании жены Ильи Штокмана. Взятка позволила загрузить строительный бизнес депутата в постковидный период, однако вспомнить переговоры о ней в деталях бывший депутат не смог. Илья Штокман назвал взятку «мифической». Его защита утверждает, что сделка с гравием, который остался на площадке завода, была реальной: компании господина Ибрагимова несколько раз перепродали его друг другу, а явку с повинной он написал через три года после преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородский райсуд допросил экс-депутата думы Карима Ибрагимова в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Ильи Штокмана и его брата Михаила, которых обвинили в получении и посредничестве в получении взятки с легализацией преступного дохода. В 2022-2023 годах подконтрольные господину Ибрагимову торговый дом «Терминал» и ОЗСК перечислили 55 млн руб. на счета бетонного завода «Вектор» — семейного бизнеса Штокман — за выгодные для депутатского ООО СЗ АГК условия муниципальных контрактов на строительство двух многоквартирных домов для расселения аварийного фонда. Как писал «Ъ», взятку провели под видом договоров на поставку гравия, размыли в выручке завода среди поступлений от остальных контрагентов, вывели через аффилированные компании и легализовали через покупку земельных участков и квартиры на улице Ильинской по фиктивным договорам займов с родственниками. Для большей конспирации Карим Ибрагимов подстраховался покупкой доли в ООО «Ритер» супруги Ильи Штокмана, отмечается в материалах дела.

В сентябре 2025 года бывший депутат написал явку с повинной и вместо взяткодателя проходит по уголовному делу ключевым свидетелем. Он рассказал, что подконтрольный строительный холдинг нуждался в загрузке после пандемии СOVID-19, однако стандартные условия контракта с мэрией на строительство домов не устроили АГК, который ранее не работал по договорам с городом, а только продавал готовые квартиры. В числе рисков проекта контракта был тот факт, что мэрия могла расторгнуть его в одностороннем порядке, также АГК требовалось согласовать квартирографию домов и участие аффилированных организаций в качестве субподрядчиков. Кроме того, оставалась неясной стоимость строительства квадратного метра жилья, в итоге удалось договориться о средней в Автозаводском районе Нижнего Новгорода цене 85 тыс. руб. за кв. м, согласовать техусловия и размер аванса, сообщил свидетель.

О взятке с Ильей Штокманом, который заведовал финансовым блоком в мэрии, Карим Ибрагимов договорился весной 2022 года во время дружеской встречи в кафе: депутат и чиновник дружили семьями с начала 2000-х годов и часто виделись. Предметный разговор и место встречи свидетель вспомнить не смог, однако сообщил, что для подстраховки перечислял взятку двумя траншами до заключения муниципального контракта и после приемки домов: компании было важно, чтобы мэрия выполнила финансовые обязательства. АГК получила 50 млн руб. чистой прибыли, субподрядчики тоже сработали в плюс: персонал и техника вышли из простоя, а холдинг получил репутацию, опыт и перспективы участия в других муниципальных торгах, рассказал экс-депутат.

Любопытно, что договор поставки гравия был нетипичным для структур Карима Ибрагимова: ранее они поставляли гравий бетонному заводу, а не наоборот. При этом управленцы депутатских фирм знали, что гравий организации холдинга перепродали друг другу по документам, однако никто из них не задал вопросов по этому поводу и не обратился в правоохранительные органы. Гравий до сих пор лежит на площадке «Вектора», который в 2026 году направил контрагенту претензию с требованием забрать его, отметила защита братьев Штокман. Адвокаты настаивают, что никакой взятки не было, сделка была реальной, а перед тем, как обратиться к Илье Штокману АГК подала документы в мэрию как претендент на контракт. Более того, по поводу контракта Карим Ибрагимов общался с чиновниками Ильей Гором и Дмитрием Сивохиным, тогда как бывший вице-мэр был мобилизован и служил на СВО. Тем не менее, свидетель утверждал, что общался с ним, когда тот приезжал в отпуск в Нижний Новгород.

Илья Штокман назвал взятку «мифической» и сообщил, что завод оплатил налоги со сделки с гравием, а компании Карима Ибрагимова получили налоговый вычет. Этим аргументом братья оперировали в разбирательстве с прокуратурой, которая добилась обращения в доход государства активов семьи на 328 млн руб. в виде прибыли завода и имущества, приобретенного благодаря взятке. Судебное следствие продолжится допросом Дмитрия Сивохина и Ильи Гора в сентябре.

Роман Рыскаль