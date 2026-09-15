Сестрам Хачатурян продлили разобщение
Дело об убийстве дочерями отца-тирана никак не прекратят
Как стало известно “Ъ”, суд в Москве отказал в смягчении меры пресечения трем сестрам Хачатурян, которые уже восемь лет находятся под следствием за убийство своего отца Михаила. Давно наложенные на девушек ограничения постепенно смягчались, однако общение между ними и с другими фигурантами расследования по-прежнему категорически запрещено. Еще весной СКР был готов прекратить уголовное преследование обвиняемых после посмертного признания судом их отца преступником. Но срок следствия снова был продлен.
Крестина (слева) и Ангелина Хачатурян (справа)
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Басманный суд Москвы постановил оставить в своем прежнем статусе Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян, отказав в жалобах адвокатов девушек. Защитник младшей из сестер, Марии, Ярослав Пакулин заявил “Ъ”, что в этом деле наблюдается «чудовищная волокита». По его словам, заседание суда, на котором он получил отказ, состоялось еще в июле, однако решение на руки ему выдали только сейчас.
Господин Пакулин также отметил, что и само слушание в Басманном суде состоялось спустя пять месяцев после подачи жалобы.
«Мы требовали устранить нарушение закрепленных в Конституции прав наших подзащитных»,— заявил адвокат.
Сразу после убийства Михаила Хачатуряна его дочерей поместили в СИЗО, однако вскоре после кампании в их защиту как жертв домашнего насилия их отпустили под запрет определенных действий. Среди них были запреты на общение между собой и с другими фигурантами дела, кроме их матери Аурелии Дундук, на общение со СМИ, на пользование телефонами и интернетом и т. д. Защитник старшей сестры, Крестины, Алексей Паршин пояснил, что большая часть запретов была отменена «в индивидуальном порядке» самим следователем. В итоге девушки получили возможность даже устроиться на работу. Однако говорить с журналистами и видеться между собой им по-прежнему запрещено — они могли встречаться только в суде или во время следственных действий, каковых не было уже два года.
В жалобах адвокаты говорили о чрезмерной длительности запретов, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда России, определившего, что подобные меры должны быть «пропорциональными, соразмерными и необходимыми» и судам следует «соблюдать баланс между публичными интересами, связанными с применением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности».
По мнению защиты, «длительность запрета на общение с сестрами по своему влиянию на их психологическое состояние достигает уровня жестокого обращения с ними». Запрет на выступление в СМИ девушки также считают ущемлением их прав, поскольку их дело широко обсуждается в обществе.
Кратко говорили адвокаты и о незаконном, по их мнению, отказе в удовлетворении следователем СКР ходатайства о прекращении уголовное дела. Они указывали, что решение Бутырского суда, где на «посмертном» процессе Михаил Хачатурян был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 132, 242 и 111 УК РФ), уже вступило в законную силу. А весной этого года СКР получил требование Генпрокуратуры об «устранении нарушений», допущенных в ходе затянувшегося расследования,— фактически указание закрыть дело за отсутствием состава преступления. По некоторым данным, следователь весной уже начал готовить соответствующие процессуальные документы, но потом написал рапорт о выходе на пенсию. Материалы поступили к другому сотруднику СКР, который, в свою очередь, соединил в одно производство два уголовных дела.
Как сообщал “Ъ”, Крестина и Ангелина проходили по одному, а Мария по отдельному делу, поскольку несовершеннолетняя в 2018 году девушка была признана невменяемой на момент совершения преступления и к ней могли применить меры принудительного лечения. Однако недавно пришло заключение врачей по дополнительной психолого-психиатрической судебной экспертизе, из которой следует, что она не нуждается в медицинской помощи, которую ей ранее оказывали амбулаторно. Правда, привлечь ее сейчас к уголовной ответственности даже гипотетически невозможно. По особо тяжким преступлениям, к которым относится убийство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), вменяемое сестрам, срок давности составляет 15 лет, но для Марии как несовершеннолетней — семь с половиной лет, и он истек 27 января этого года. Срок же следствия на данный момент продлен до 26 сентября.