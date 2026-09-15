Сестрам Хачатурян продлили разобщение

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве отказал в смягчении меры пресечения трем сестрам Хачатурян, которые уже восемь лет находятся под следствием за убийство своего отца Михаила. Давно наложенные на девушек ограничения постепенно смягчались, однако общение между ними и с другими фигурантами расследования по-прежнему категорически запрещено. Еще весной СКР был готов прекратить уголовное преследование обвиняемых после посмертного признания судом их отца преступником. Но срок следствия снова был продлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крестина (слева) и Ангелина Хачатурян (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Крестина (слева) и Ангелина Хачатурян (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы постановил оставить в своем прежнем статусе Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян, отказав в жалобах адвокатов девушек. Защитник младшей из сестер, Марии, Ярослав Пакулин заявил “Ъ”, что в этом деле наблюдается «чудовищная волокита». По его словам, заседание суда, на котором он получил отказ, состоялось еще в июле, однако решение на руки ему выдали только сейчас.

Господин Пакулин также отметил, что и само слушание в Басманном суде состоялось спустя пять месяцев после подачи жалобы.

«Мы требовали устранить нарушение закрепленных в Конституции прав наших подзащитных»,— заявил адвокат.

Сразу после убийства Михаила Хачатуряна его дочерей поместили в СИЗО, однако вскоре после кампании в их защиту как жертв домашнего насилия их отпустили под запрет определенных действий. Среди них были запреты на общение между собой и с другими фигурантами дела, кроме их матери Аурелии Дундук, на общение со СМИ, на пользование телефонами и интернетом и т. д. Защитник старшей сестры, Крестины, Алексей Паршин пояснил, что большая часть запретов была отменена «в индивидуальном порядке» самим следователем. В итоге девушки получили возможность даже устроиться на работу. Однако говорить с журналистами и видеться между собой им по-прежнему запрещено — они могли встречаться только в суде или во время следственных действий, каковых не было уже два года.

В жалобах адвокаты говорили о чрезмерной длительности запретов, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда России, определившего, что подобные меры должны быть «пропорциональными, соразмерными и необходимыми» и судам следует «соблюдать баланс между публичными интересами, связанными с применением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности».

По мнению защиты, «длительность запрета на общение с сестрами по своему влиянию на их психологическое состояние достигает уровня жестокого обращения с ними». Запрет на выступление в СМИ девушки также считают ущемлением их прав, поскольку их дело широко обсуждается в обществе.

Кратко говорили адвокаты и о незаконном, по их мнению, отказе в удовлетворении следователем СКР ходатайства о прекращении уголовное дела. Они указывали, что решение Бутырского суда, где на «посмертном» процессе Михаил Хачатурян был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 132, 242 и 111 УК РФ), уже вступило в законную силу. А весной этого года СКР получил требование Генпрокуратуры об «устранении нарушений», допущенных в ходе затянувшегося расследования,— фактически указание закрыть дело за отсутствием состава преступления. По некоторым данным, следователь весной уже начал готовить соответствующие процессуальные документы, но потом написал рапорт о выходе на пенсию. Материалы поступили к другому сотруднику СКР, который, в свою очередь, соединил в одно производство два уголовных дела.

Как сообщал “Ъ”, Крестина и Ангелина проходили по одному, а Мария по отдельному делу, поскольку несовершеннолетняя в 2018 году девушка была признана невменяемой на момент совершения преступления и к ней могли применить меры принудительного лечения. Однако недавно пришло заключение врачей по дополнительной психолого-психиатрической судебной экспертизе, из которой следует, что она не нуждается в медицинской помощи, которую ей ранее оказывали амбулаторно. Правда, привлечь ее сейчас к уголовной ответственности даже гипотетически невозможно. По особо тяжким преступлениям, к которым относится убийство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), вменяемое сестрам, срок давности составляет 15 лет, но для Марии как несовершеннолетней — семь с половиной лет, и он истек 27 января этого года. Срок же следствия на данный момент продлен до 26 сентября.

Сергей Сергеев