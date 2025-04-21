Сестры Хачатурян защитились папой

Михаил Хачатурян, убитый тремя дочерьми в 2018 году, признан Бутырским райсудом Москвы посмертно виновным в сексуальном насилии и регулярных истязаниях своих детей. Как считают адвокаты девушек, это решение доказывает, что они действовали в рамках необходимой обороны и к такому же выводу должны прийти следователи Следственного комитета РФ (СКР), которые до сих пор продолжают разбираться в резонансном уголовном деле. Сестры погибшего намерены обжаловать решение, добиваясь его реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ангелина (справа) и Крестина Хачатурян (вторая слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ангелина (справа) и Крестина Хачатурян (вторая слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На оглашение решения, которое «тройка» судей вынесла после двух лет слушаний в закрытом режиме, в Бутырский райсуд пришла почти вся семья Михаила Хачатуряна. Происшедшая летом 2018 года трагедия на Алтуфьевском шоссе разделила некогда родных людей на два враждующих лагеря. На первом открытом для всех заседании присутствовали сестры Михаила Наира и Марина, требовавшие оправдания и реабилитации брата, а также две из трех дочерей — Ангелина и Мария и их мать Аурелия. Самая старшая из сестер Крестина приехать не смогла, сославшись на занятость на работе.

Судьи буквально за несколько минут коротко огласили резолютивную часть постановления, полностью согласившись с мнением прокурора, который в прениях сторон просил признать Михаила Хачатуряна виновным в насильственных действиях сексуального характера, распространении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 132, 242 и 111 УК РФ). Само уголовное дело было прекращено, как и просил гособвинитель, в связи со смертью обвиняемого.

«Мы довольны вынесенным решением, ждем, когда судебное решение будет изготовлено в полном объеме»,— заявил «Ъ» один из адвокатов сестер Ярослав Пакулин.

Он предположил, что защита Михаила Хачатуряна подаст апелляционную жалобу, а потому о вступлении решения в силу можно будет говорить лишь через несколько месяцев после новых заседаний в вышестоящей инстанции. Его коллега Алексей Паршин подчеркнул, что у него практически не было никаких сомнений в итоге затянувшегося посмертного судебного процесса. «Все факты преступлений были подтверждены, все это имело место, и теперь уже можно называть Михаила Хачатуряна преступником от имени Российской Федерации»,— отметил адвокат. По словам господина Паршина, в ближайшее время он с коллегами намерен обратиться к ведущему дело об убийстве мужчины следователю ГСУ СКР с ходатайством о прекращении уголовного преследования Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян, так как они действовали в рамках необходимой обороны.

Один из защитников Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили, в свою очередь, заявил «Ъ», что «крайне возмущен» постановлением Бутырского суда. Он считает, что ни одно из преступлений, которые вменялись в вину мужчине, не было ничем подтверждено в ходе судебных заседаний.

«Все основывается только на словах девушек, но даже этих слов мы в суде не услышали»,— подчеркнул адвокат.

Он пообещал, что, как только получит на руки мотивировочною часть постановления суда, сразу подаст на него апелляционную жалобу. «Пока же нам неясно, на что опирался суд, вынося это незаконное решение»,— резюмировал господин Чугуашвили.

Напомним, что, как сообщал «Ъ», посмертное разбирательство в отношении Михаила Хачатуряна инициировали родные покойного, уверенные в беспочвенности обвинений мужчины. Первоначально СКР в возбуждении дела отказал в связи с гибелью предполагаемого виновника. Но некоторые родственники погибшего добились проведения расследования и суда, чтобы «очистить» его доброе имя.

Таким образом, помимо реабилитации Михаила Хачатуряна они хотели выбить главный козырь у защиты его дочерей Крестины, Ангелины и Марии. Защита настаивает, что девушки были доведены до отчаяния насилием со стороны отца и действовали в условиях необходимой обороны. На это, кстати, в свое время указывали и представители Генпрокуратуры. Последнее обстоятельство, согласно УК РФ, освобождает от уголовной ответственности.

Возбуждение уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна стало причиной возврата на доследование дела самих девушек, обвиняемых в убийстве (ст. 105 УК РФ), которое несколько лет назад уже направляли в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Сергеев