В Азове ликвидировали один из двух пожаров после атаки беспилотников
В Азове полностью ликвидировали одно из двух возгораний на объектах, подвергшихся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Работы по локализации второго пожара продолжаются. В границах пострадавших объектов введен локальный режим чрезвычайной ситуации, действует оперативный штаб МЧС. К ликвидации последствий привлечены необходимые силы и средства.
Роспотребнадзор, как отмечается, продолжает мониторинг качества воздуха в городе. По последним данным, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.
На участке трассы Р-280, также подвергшемся атаке беспилотников, специальные службы проводят мероприятия по обеспечению безопасности. Продолжаются ранее начатые восстановительные работы. Движение транспорта организовано по альтернативным маршрутам.