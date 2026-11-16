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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Посте атаки БПЛА в Азове горят четыре производственных объекта

В Азове Ростовской области в результате воздушной атаки беспилотников произошли возгорания на четырех производственных объектах. На местах работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ранее глава региона сообщил, что при атаке в Азове пострадали трое мужчин. Их доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
Также в Миллеровском районе, в слободе Рогалик, обломки БПЛА повредили три частных дома и газопровод. Там произошло возгорание, пострадавших нет.

Авторы

  • Наталья Белоштейн