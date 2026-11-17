В Ярославле открылась модульная поликлиника на улице Гоголя
Модульная поликлиника на улице Гоголя в Ярославле 17 ноября начала принимать пациентов, ранее обслуживавшихся в учреждении на Московском проспекте. Об этом сообщает «ЯрНьюс».
Пока в новом здании работают регистратура и несколько терапевтов, в ближайшее время штат врачей планируют расширить. Поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену.
Новое двухэтажное здание площадью более 2,7 тыс. кв. м должно заменить прежнюю поликлинику на Московском проспекте. Ее закрыли из-за аварийного состояния, а само здание выставили на продажу.
Контракт на строительство модульной поликлиники заключили в августе 2024 года с ООО «Алгоритм», его стоимость составила 444 млн руб. Изначально объект планировали открыть в декабре 2024 года, однако сроки неоднократно переносились. В сентябре 2026 года губернатор Михаил Евраев сообщал, что строительные работы завершены, здание подключено к инженерным сетям, идет лицензирование.