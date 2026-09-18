Новая поликлиника на улице Гоголя в Ярославле откроется в октябре

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проинспектировал строительство модульной поликлиники на улице Гоголя и нового корпуса Областной детской клинической больницы. Открытие поликлиники запланировано на октябрь, сообщил глава региона в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Сейчас строительные работы завершены, здание подключено к инженерным сетям, идут пусконаладка и параллельно лицензирование. Открытие поликлиники планируем в октябре. Важно успеть к сезонному росту заболеваемости»,— написал Михаил Евраев.

Инвестиции в проект за счет областного бюджета составили почти 445 млн руб. Двухэтажное здание площадью более 2,7 тыс. кв. м рассчитано на 300 посещений в смену.

Готовность строительно-монтажных работ нового корпуса ОДКБ превышает 90%. Шестиэтажное здание площадью 17,1 тыс. кв. м рассчитано на 160 мест. В нем будут оказывать круглосуточную плановую и экстренную помощь по направлениям онкологии, гематологии, кардиологии, эндокринологии и медицинской реабилитации.

«Современные операционные и оборудование экспертного класса в новом корпусе ОДКБ позволят проводить сложные операции и выхаживать тяжелых маленьких пациентов, которые раньше были вынуждены уезжать в федеральные центры»,— заявила сенатор от Ярославской области Наталия Косихина.

Антон Голицын