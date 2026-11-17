Белгородский облсуд приговорил местного жителя 1999 года рождения к полутора годам лишения свободы условно за оправдание действий немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны и призывы к насилию над людьми определенной национальности. Об этом сообщили в УФСБ по региону, не называя имя осужденного.