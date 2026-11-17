Белгородца осудили за оправдание действий фашистов и призывы к насилию
Белгородский облсуд приговорил местного жителя 1999 года рождения к полутора годам лишения свободы условно за оправдание действий немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны и призывы к насилию над людьми определенной национальности. Об этом сообщили в УФСБ по региону, не называя имя осужденного.
Согласно картотеке облсуда, приговор выносил судья Сергей Коцюмбас. Он признал белгородца виновным в реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Осужденному также запретили полтора года заниматься размещением публичной информации в интернете и назначили испытательный срок два года.
Расследованием уголовного дела занимался следственный отдел УФСБ. Запрещенная информация содержалась в комментарии в Telegram, который фигурант разместил в июне 2025 года.
В конце октября суд вынес приговор по делу о попытке организовать массовое нападение на этническую группу в Грязях Липецкой области. В беспорядках могли принять участие порядка 100 человек. Организаторам назначили 12 лет и 8 лет колонии строгого режима соответственно.