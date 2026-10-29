В Липецке осудили двух организаторов массовых беспорядков с участием 100 человек
Липецкий облсуд вынес приговор по делу о попытке организовать массовые беспорядки с участием 100 человек в городе Грязи. 38-летнего фигуранта приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. руб., 24-летнего — к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По данным картотеки суда, речь идет о Магомеде Шовхалове и Александре Гунькине.
Обоих фигурантов признали виновными в покушении на организацию массовых беспорядков (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ). Магомеду Шовлахову также назначили наказание за вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ) и незаконный оборот огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
В основу уголовного дела легли события, произошедшие в сентябре 2024 года. Как установил суд, приятели предложили своим знакомым присоединиться к нападению на этническую группу жителей Липецка. В частности, аналогичные призывы распространялись в соцсети. По данным «Ъ-Черноземье», этому предшествовали разногласия грязинцев с представителями местной цыганской диаспоры. На следующий день фигурантам удалось собрать не менее 100 граждан, вооруженных палками, дубинками, битами, кастетами и колюще-режущими предметами. Беспорядки пресекли сотрудники полиции.
Также суд установил, что 38-летний подсудимый незаконно приобрел огнестрельное оружие для участия в разборках. Он же вымогал 10 тыс. руб. у своего знакомого, угрожая ему и его жене расправой.