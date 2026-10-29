В Липецке осудили двух организаторов массовых беспорядков с участием 100 человек

В основу уголовного дела легли события, произошедшие в сентябре 2024 года. Как установил суд, приятели предложили своим знакомым присоединиться к нападению на этническую группу жителей Липецка. В частности, аналогичные призывы распространялись в соцсети. По данным «Ъ-Черноземье», этому предшествовали разногласия грязинцев с представителями местной цыганской диаспоры. На следующий день фигурантам удалось собрать не менее 100 граждан, вооруженных палками, дубинками, битами, кастетами и колюще-режущими предметами. Беспорядки пресекли сотрудники полиции.