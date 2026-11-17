Олсон будет выступать под 25-м номером. В КХЛ форвард дебютировал в составе владивостокского «Адмирала» в сезоне 2025/26. За 66 матчей регулярного чемпионата он набрал 31 очко (21 гол и 10 передач) и стал лучшим снайпером команды. В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей и набрал шесть очков (два гола и четыре передачи).