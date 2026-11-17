ХК «Автомобилист» подписал контракт с канадским нападающим Кайлом Олсоном
Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с 27-летним канадским нападающим Кайлом Олсоном. Игрок переходит в клуб в статусе неограниченно-свободного агента. Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе клуба.
Олсон будет выступать под 25-м номером. В КХЛ форвард дебютировал в составе владивостокского «Адмирала» в сезоне 2025/26. За 66 матчей регулярного чемпионата он набрал 31 очко (21 гол и 10 передач) и стал лучшим снайпером команды. В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей и набрал шесть очков (два гола и четыре передачи).
До перехода в «Адмирал» Олсон выступал за швейцарский «Ла-Шо-де-Фон» и словацкий «Зволен», а также играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Напомним, перед началом сезона «Автомобилист» сменил главного тренера: вместо Николая Заварухина команду возглавил Алексей Кудашов. Вместе с этим клуб существенно обновил состав, подписав сразу несколько статусных новичков.