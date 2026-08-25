«Автомобилист» обновил экипаж

Хоккейный клуб «Автомобилист» провел одно из самых насыщенных межсезоний за последние годы. По итогам прошедшего сезона, который закончился вылетом в первом раунде Кубка Гагарина, ХК сменил главного тренера и существенно обновил состав, подписав сразу несколько статусных новичков. О главных изменениях екатеринбургского клуба — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ХК «Автомобилист»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Игроки ХК «Автомобилист»

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По итогам минувшего сезона «Автомобилист» набрал 84 очка и занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ. В розыгрыше Кубка Гагарина команда завершила выступление в первом раунде, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии со счетом 2:4.

После этого пост главного тренера покинул Николай Заварухин, который руководил командой с 2021 года. Его место занял бывший главный тренер московского «Динамо», СКА и сборной России Алексей Кудашов.

Вместе с новым наставником клуб приступил к серьезному обновлению состава. Команду покинули Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек, Рид Буше, Максим Осипов, Юрий Паутов, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов и Данил Романцев.

Одним из главных приобретений клуба стал Александр Барабанов. 32-летний нападающий — олимпийский чемпион 2018 года, имеет опыт игры в НХЛ за San Jose Sharks. В КХЛ выступал за СКА и «Ак Барс». В составе «Ак Барса» в сезоне 2025/26 форвард дошел до финала Кубка Гагарина и стал серебряным призером турнира. В минувшем сезоне нападающий установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 67 очков (27+40) в 84 матчах.

Новым нападающим ХК «Автомобилист» стал Александр Кадейкин. 32-летний центральный форвард в прошлом сезоне выступал за «Трактор», был капитаном челябинской команды. Он принял участие во всех матчах команды в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 35 очков. До этого нападающий играл за СКА, «Локомотив», «Салават Юлаев» и другие клубы КХЛ.

Из московского «Динамо» вслед за новым тренером Алексеем Кудашовым в «Автомобилист» перешел нападающий Антон Слепышев. 32-летний форвард в прошлом сезоне провел за столичный клуб 66 матчей и набрал 27 очков (9+18). За карьеру в КХЛ он выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Динамо». В составе ЦСКА Антон Слепышев трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

«Автомобилист» вернул из США своего воспитанника Данила Гущина. 24-летний нападающий несколько сезонов провел в Северной Америке: был выбран San Jose Sharks на драфте НХЛ-2020 и успел провести 18 матчей в НХЛ. Основную часть карьеры он провел в АХЛ, где набрал 183 очка в 238 матчах.

Перед стартом сезона атакующую линию клуба усилил 27-летний словацкий форвард Адам Ружичка из московского «Спартака». За два сезона в составе «Спартака» он провел 128 матчей и набрал 97 очков (49+48). Ранее он выступал в НХЛ за Calgary Flames и Arizona Coyotes.

Состав екатеринбургского клуба пополнил защитник Илья Карпухин. 28-летний хоккеист ранее выступал за «Трактор», СКА и «Ак Барс», с которым в прошлом сезоне дошел до финала Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате-2025/26 защитник провел 68 матчей и набрал 26 очков (10+16).

Новый защитник ХК «Автомобилист» — 31-летний американец Джордан Гросс — до перехода в КХЛ он выступал в НХЛ за Arizona Coyotes, Colorado Avalanche и Nashville Predators. В КХЛ он играл за минское «Динамо» и «Трактор», всего провел 146 матчей и набрал 79 очков (15+64).

«Автомобилист» подписал контракт с канадским защитником Кейлом Клэгом. 28-летний хоккеист до перехода в Екатеринбург не выступал в КХЛ. Он играл в НХЛ за Los Angeles Kings, Montreal Canadiens и Buffalo Sabres, а также в АХЛ. В прошлом сезоне Клэг провел 67 матчей за Manitoba Moose (АХЛ) и набрал 27 очков (9+18).

«Автомобилист» начнет регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/27 домашней игрой с московским «Динамо» 5 сентября.

Полина Бабинцева