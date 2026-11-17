США впервые за 30 лет профинансируют создание нового типа ядерного боеприпаса
Комитет Сената США по ассигнованиям выделил в проекте бюджета на 2027 год $77 млн на программу B94 — это первый более чем за 30 лет случай присвоения нового индекса американской атомной авиабомбе свободного падения. По оценке американских СМИ, единственным известным проектом, подходящим под это описание, является проникающий боеприпас Nuclear Deterrent System-Air-delivered, работы над которым ведутся с 2022 года. Власти США ранее объясняли разработку этой бомбы тем, что им нужны «дополнительные ядерные опции для поражения укрепленных и глубоко заглубленных целей», чтобы «противники не смогли вывести свои наиболее ценные активы из-под удара».
На появление в проекте бюджета на 2027 финансовый год строки о выделении $77,1 млн на программу B94 обратила внимание исследовательница Федерации американских ученых Элиана Джонс. Каких-либо технических подробностей документ не содержит. Ранее этот индекс нигде публично не упоминался. В американской системе обозначений префикс B закреплен за ядерными авиабомбами, а боеголовки для баллистических и крылатых ракет получают индекс W. B94 следует в алфавитно-цифровой последовательности за последней новой разработкой — боеголовкой W93 для баллистических ракет подлодок Trident II.
Издание The War Zone (TWZ) в связи с появлением информации о B94 напоминает, что предыдущая попытка создания новой бомбы — B90 (Nuclear Depth/Strike Bomb), которая предназначалась для ударов по подводным лодкам и наземным целям как замена устаревшей B57,— была свернута в сентябре 1991 года после распада СССР и окончания холодной войны. B94 становится первой ядерной авиабомбой с совершенно новым индексом, создаваемой в США за 35 лет.