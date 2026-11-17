Комитет Сената США по ассигнованиям выделил в проекте бюджета на 2027 год $77 млн на программу B94 — это первый более чем за 30 лет случай присвоения нового индекса американской атомной авиабомбе свободного падения. По оценке американских СМИ, единственным известным проектом, подходящим под это описание, является проникающий боеприпас Nuclear Deterrent System-Air-delivered, работы над которым ведутся с 2022 года. Власти США ранее объясняли разработку этой бомбы тем, что им нужны «дополнительные ядерные опции для поражения укрепленных и глубоко заглубленных целей», чтобы «противники не смогли вывести свои наиболее ценные активы из-под удара».