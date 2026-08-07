Против иноагента Гордеевой возбудили дело о фейках

Главное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против журналистки Катерины Гордеевой (признана иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства. Ее подозревают в распространении фейков о работе российских Вооруженных сил.

Следователи возбудили уголовное дело из-за постов в Telegram-канале журналистки. Психолого-лингвистическая экспертиза увидела в них «заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации против мирного населения Украины». О каких именно публикациях идет речь, не уточняется.

По указанной статье (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) журналистке грозит до десяти лет лишения свободы. Ведомство рассматривает вопрос об объявлении Катерины Гордеевой (признана иноагентом) в международный розыск.