Руководство УдГУ объяснило причины отказа от бюджетных программ заочной формы
Основная причина — экономическая нецелесообразность
Отказ от заочной формы обучения на бюджетной основе в УдГУ связан с экономической нецелесообразностью образовательных программ. Как сообщила в Max и. о. ректора университета Анна Овчинникова, по нормативу Минобрнауки финансирование таких направлений в 10 раз меньше, чем по очной форме.
По словам госпожи Овчинниковой, этих средств недостаточно для подготовки специалистов по профстандартам. «Продолжать бюджетную заочку в таких условиях — значит дискредитировать статус государственного университета, предлагая студентам заведомо усеченную образовательную услугу под видом полноценного бюджетного образования»,— добавила она.
Вместе с тем продолжается «оптимизация структуры набора»: университет фокусируется на развитии очно-заочной формы обучения для работающих жителей, преимущественно на внебюджетной основе. Государственные ресурсы концентрируются на подготовке инженерных и научных кадров в очном формате.
Напомним, ранее УдГУ принял решение отказаться от ряда направлений и включить их образовательные треки в существующие программы. Например, направление «Политология» интегрируется в «Международные отношения».
Ранее началось переоборудование части пространств научной библиотеки УдГУ. В планах руководства вуза — организовать коворкинги, современные аудитории и лаборатории. На этом фоне администрация университета столкнулась с критикой: журналист Юлия Ардашева пожаловалась на «бесшумное избавление» библиотеки от книг, в том числе с предложением сдавать их в макулатуру и запретом передавать экземпляры в другие учреждения. Анна Овчинникова опровергла эти утверждения.