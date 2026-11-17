Отказ от заочной формы обучения на бюджетной основе в УдГУ связан с экономической нецелесообразностью образовательных программ. Как сообщила в Max и. о. ректора университета Анна Овчинникова, по нормативу Минобрнауки финансирование таких направлений в 10 раз меньше, чем по очной форме.