Руководство УдГУ ответило на заявления о «бесшумном избавлении от книг»
Идет переоборудование пространств научной библиотеки
И. о. ректора УдГУ Анна Овчинникова прокомментировала слухи о «бесшумном избавлении» научной библиотеки университета от книг. Она написала в Max, что списание литературы — плановая процедура, проводимая по закону, во время которой из фонда убираются дублетные и обветшалые экземпляры, а также издания, не востребованные читателями последние 10 лет.
В начале ноября журналист Юлия Ардашева опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором заявила о массовом списании книг без официальных распоряжений. «Предлагают и бесшумное избавление от книг — в макулатуру за 5 руб. Передавать книги другим библиотекам, на кафедры, в больницы нельзя — во избежание огласки»,— написала она. Такие действия Ардашева связала с желанием нового руководства вуза «выделить площади под экономически выгодные проекты».
Госпожа Овчинникова заявила, что книги «не отправляют в макулатуру». «Будут предприняты все попытки найти для них новый дом — особенно там, где они действительно необходимы: в других библиотеках, на кафедрах, в профильных учреждениях»,— написала и. о. ректора. Она отметила, что обязательный экземпляр каждого издания останется в фонде, редкие, иностранные книги не списываются.
Она добавила, что сейчас идет анализ фонда, и о «конкретных объемах» речи сейчас не идет. По словам госпожи Овчинниковой, часть пространства библиотеки переоборудуется, и это не «отъем площади под аренду», а создание современной образовательной среды. «При этом студенты при необходимости смогут обратиться к фондам библиотеки»,— отметила и. о. ректора. В планах — коворкинги, современные аудитории и лаборатории. Будет развиваться выставочная зона.
Новое здание межвузовской учебно-научной библиотеки УдГУ было открыто в декабре 2013 года. По данным вуза, фонд насчитывает более 1 млн экземпляров документов: книги, периодические издания и др. Учреждением руководит Андрей Данилов.