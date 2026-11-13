Руководство УдГУ ответило на заявления о «бесшумном избавлении от книг»

Она добавила, что сейчас идет анализ фонда, и о «конкретных объемах» речи сейчас не идет. По словам госпожи Овчинниковой, часть пространства библиотеки переоборудуется, и это не «отъем площади под аренду», а создание современной образовательной среды. «При этом студенты при необходимости смогут обратиться к фондам библиотеки»,— отметила и. о. ректора. В планах — коворкинги, современные аудитории и лаборатории. Будет развиваться выставочная зона.