УдГУ отказался от программ заочной формы обучения из-за их нерентабельности
Под оптимизацию попал и ряд направлений бакалавриата
УдГУ не будет принимать студентов на заочную форму обучения (нормативные сроки) в 2027 году. Как сообщила в соцсетях и. о. ректора вуза Анна Овчинникова, отказ от реализации таких образовательных программ связан с их «низкой экономической эффективностью и нерентабельностью». Такое решение было принято в ходе обсуждения заявки университета на контрольные цифры приема в 2027 году.
Вместе с тем в вузе «оптимизируют» ряд направлений: университет откажется от направления «Механика и математическое моделирование», сосредоточив набор на «Прикладной математике и информатике», и не будет участвовать в конкурсе на выделение мест по специальности «Фундаментальная и прикладная химия» в пользу «Химии».
УдГУ также отказывается от «Теплоэнергетики и теплотехники», сохранив «Электроэнергетику и электротехнику». Подобный процесс происходит и в направлениях «Социальная работа» и «Политология» — их интегрируют в уже существующие образовательные программы «Организация работы с молодежью» и «Международные отношения». В обоих случаях предполагается «разработать интегрированную программу с возможностью получения двух квалификаций».
«Предложенные изменения были согласованы с директорами институтов <...> Главная задача этих изменений — не механическое сокращение количества образовательных программ, а формирование более целостного, востребованного и конкурентоспособного образовательного портфеля университета»,— пояснила Анна Овчинникова.
Напомним, ранее началось переоборудование части пространств научной библиотеки УдГУ. В планах руководства вуза — организовать коворкинги, современные аудитории и лаборатории. На этом фоне администрация университета столкнулась с критикой: журналист Юлия Ардашева пожаловалась на «бесшумное избавление» библиотеки от книг, в том числе с предложением сдавать их в макулатуру и запретом передавать экземпляры в другие учреждения. Анна Овчинникова опровергла эти утверждения.