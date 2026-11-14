УдГУ отказался от программ заочной формы обучения из-за их нерентабельности

УдГУ не будет принимать студентов на заочную форму обучения (нормативные сроки) в 2027 году. Как сообщила в соцсетях и. о. ректора вуза Анна Овчинникова, отказ от реализации таких образовательных программ связан с их «низкой экономической эффективностью и нерентабельностью». Такое решение было принято в ходе обсуждения заявки университета на контрольные цифры приема в 2027 году.