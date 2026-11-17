По Крымскому мосту открыли движение поездов по одному пути
Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено по одному пути. На втором участке продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Поезд «Таврия» №92/91 сообщением Москва—Керчь отправился со станции Тамань в 13:04, также отправлен состав №315/316 Адлер—Керчь. Поезда №007/008 Санкт-Петербург—Керчь и №27/28 Москва—Керчь в ближайшее время должны отправить до станции Керчь-Южная.
Отправление поездов из Керчи на материковую часть России 17 ноября планируется по расписанию. Автобусное сообщение от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также организовано по графику.
Отмечается, что параллельно продолжается организация дополнительных поездов дальнего следования и пригородного сообщения. Пассажирам задержанных рейсов предоставляют питание и необходимые услуги.
Ранее «Ъ — Кубань-Черноморье» писал, что Крымский мост утром 17 ноября подвергся повторной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).