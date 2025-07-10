В Оренбуржье обнаружены останки мужчины, похожего на орского маньяка

Полиция просит граждан помочь установить личность мужчины, останки которого были найдены на берегу водоема в районе поселка Аккермановка в Новотроицке. Труп обнаружили еще в мае 2024 года, но до сих пор силовики не выяснили, кем же был погибший. В связи с этим составлен его фоторобот. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На мужчине были футболка светлого цвета с надписью "коллекция 99 международных игр" и штаны темного цвета. В ротовой полости зубы из металла желтого цвета»,— говорится в сообщении.

Силовики просят откликнуться тех, кто узнает мужчину по фотороботу, и сообщить в МУ МВД России «Орское» по адресу: Орск, ул. Ленинского Комсомола, 6 а или по телефонам: 8(3537)29-50-00 или 02.

Пользователи и СМИ обратили внимание на сходство фоторобота и описания неизвестного с объявленным в розыск орским маньяком Валерием Андреевым. Его обвиняют в похищении, изнасилованиях и убийствах женщин на территории Оренбургской области с 2006 по 2012 год.

Валерий Андреев может быть причастен к исчезновению нескольких десятков женщин. Он числится среди наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России.

В июне 2012 года Валерия Андреева допрашивали в связи с исчезновением 18-летней Ольги Журавлевой, но отпустили из-за отсутствия улик. В июле он вышел на связь с женой в последний раз, а затем скрылся.

Георгий Портнов