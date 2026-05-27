Шойгу допустил появление у Австралии ядерного оружия

В Австралии может появиться ядерное оружие из-за участия страны в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Великобритания и США). Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Вашингтон наращивает возможности группировки своих вооруженных сил в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе.—"Ъ") и делает ставку на развитие потенциала региональных союзников в рамках создаваемых военно-политических альянсов»,— пояснил господин Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности (цитата по «Интерфаксу»).

Секретарь Совбеза назвал деструктивными шаги НАТО по расширению своей военной деятельности. «Отработанные методы выкачивания денег из своих сателлитов на американские авантюры готовятся применять в Азии. Уже сейчас Токио и Вашингтон открыто обсуждают проект создания по образцу HATO Организации Индо-Тихоокеанского договора с коллективными обязательствами в области обороны»,— уточнил Сергей Шойгу. По его словам, в Конгресс США уже внесен соответствующий законопроект.

Австралия, США и Великобритания объявили о создании трехстороннего партнерства по обороне (AUKUS) в сентябре 2021 года. Одной из первых задач союза стало обеспечение Австралии собственными атомными подлодками. В России создание AUKUS сочли угрозой режиму нераспространения ядерного оружия. При этом в Австралийском агентстве по подводным лодкам (ASA) указывали, что страна придерживается ДНЯО и не будет как-либо производить или приобретать этот вид вооружения.

