Против наших и ваших

США впервые в своей истории столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных им ядерных держав — России и Китая и должны адаптировать свою политику в военно-ядерной сфере под новые реалии. Об этом в ходе слушаний в Конгрессе заявил помощник главы Пентагона Роберт Кадлек. Из его выступления следует, что в Вашингтоне опасаются сценария, при котором США ввяжутся в боевые действия с одной из этих стран, чем воспользуется вторая. Укреплять своей потенциал нынешняя администрация США планирует при помощи инвестиций в крылатую ракету морского базирования в ядерном оснащении (SLCM-N) и другие комплексы вооружений.

Помощник американского военного министра по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек выступил 20 апреля в комитете по делам вооруженных сил Сената, перечислив основные угрозы в стратегической сфере, с которыми, как считают в Пентагоне, сегодня сталкиваются США. «Впервые в истории нашей страны мы столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных нам ядерных держав — России и Китая, а также региональных сил с растущими (ядерными.— “Ъ”) потенциалами,— заявил он.— Это не гипотетическая проблема будущего, это кризис уже сейчас. Наступила новая, более опасная эпоха».

Из его выступления следует, что США считают РФ и КНР угрозой для себя и по отдельности, и особенно вместе.

По его словам, «Россия остается грозной ядерной державой с крупнейшим в мире арсеналом и доктриной, в которой ядерное оружие явно используется для принуждения региона». Китай, как заявил он, «занимается быстрым и непрозрачным наращиванием ядерных вооружений в сочетании с массированными инвестициями в системы доставки двойного назначения на театре военных действий, включая силы, предназначенные для операций в западной части Тихого океана, а также те, что способны поражать цели, расположенные гораздо дальше».

Судя по выступлению помощника главы Пентагона, укрепление китайского ядерного потенциала беспокоит США едва ли не больше возможностей России. Причина тому приведена Робертом Кадлеком на удивление прямолинейно: «Вооруженные силы такого масштаба и уровня могут предоставить Китаю широкий спектр ядерных возможностей для того, чтобы попытаться сдержать интервенцию со стороны США и добиться разрешения конфликта на условиях Китая». Иными словами, США опасаются, что ядерный потенциал Пекина не даст американцам вмешаться в боевые действия на стороне Тайваня, если дело дойдет до боестолкновения между КНР и островом.

Но больше всего Штаты озабочены сценарием, при котором им пришлось бы одновременно воевать с Россией и Китаем.

О том, что в случае вступления США в прямое вооруженное противостояние с одной из этих стран вторая может воспользоваться этим для достижения своих целей, противоречащих интересам США, во вступительном слове Кадлека говорится трижды. Американские эксперты чаще всего приводят в этом контексте такой сценарий: США вдруг оказываются напрямую втянутыми в боевые действия с Россией на Украине или в Европе, а Китай в это время предпринимает попытку захватить поддерживаемый американцами Тайвань, и оба конфликта грозят перерасти в ядерные.

«Голуби», поддерживающие идею контроля над вооружениями, этим сценарием подкрепляют призыв к диалогу и новым договоренностям с Россией и США. «Ястребы», выступающие с милитаристских позиций, считают этот сценарий поводом начать наращивать ядерный потенциал США с тем, чтобы он был равен показателям России и Китая вместе взятым (считается, что у РФ около 5580 ядерных боеголовок, у США — 5050, а у КНР — 500–600). К слову, днем позже в Пентагоне сообщили о расчетах американской администрации получить от Конгресса добро на ассигнования порядка $92 млрд на ядерные вооружения в 2027 финансовом году.

Из выступления Роберта Кадлека следует, что в Пентагоне придерживаются скорее второй точки зрения. В военном министерстве считают крайне важным продолжение и ускорение программы модернизации ядерной триады США (подводных лодок с баллистическими ракетами, межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков).

Но, помимо этого, настаивают на необходимости разработки дополнительных систем, применимых «на театре военных действий», то есть, по сути, тактического ядерного оружия, которое гипотетически может быть задействовано в региональном конфликте.

Из выступления Роберта Кадлека следует, что США надеются при помощи таких вооружений сдерживать своих противников и управлять эскалацией.

Ключевую роль в этом контексте представитель Пентагона отвел продолжению разработки крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении SLCM-N. Создать ее США решили еще в ходе первого срока Дональда Трампа, что подавалось в том числе как ответ на «растущую угрозу со стороны России». Президент Джо Байден, однако, заявил о необходимости отказа от дальнейшего финансирования этой программы, сочтя ее слишком дорогостоящей и избыточной. Но Конгресс под давлением Республиканской партии настоял на том, чтобы работы были продолжены, и каждый год одобрял выделение средств как на разработку ракеты, так и на ее боеголовку W80–4 ALT. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, разработка SLCM-N обойдется по меньшей мере в $10 млрд до 2031 года. Эта сумма не включает производственные затраты после 2031 года, переоборудование подлодок и кораблей и иные эксплуатационные расходы, а также расходы на обеспечение безопасности. В итоге стоимость программы может превысить $31 млрд.

Роберт Кадлек, помощник министра войны США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты

Роберт Кадлек, помощник министра войны США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом работы над SLCM-N активизировались. При этом Роберт Кадлек в своем выступлении в Сенате привел еще один, ранее не озвучивавшийся американскими военными аргумент — почему эта ракета нужна. Она, по его словам, «обеспечит США постоянное, жизнеспособное региональное ядерное присутствие без зависимости от принимающих стран-союзников». Это явный отсыл на нынешний конфликт с европейскими странами—членами НАТО, не позволившими США использовать американские военные базы в Европе для войны против Ирана.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в беседе с “Ъ” предположил, что американцы в итоге доведут SLCM-N до развертывания сначала на многоцелевых атомных подводных лодках, а затем и на тяжелых крейсерах класса «Трамп», если и когда они будут построены. «Нельзя исключить и ее обратную совместимость с другими кораблями, способными применять крылатые ракеты большой дальности, пусть для этого и может потребоваться доработка боевых информационно-управляющих систем,— пояснил он.— Неприятным для России сценарием может стать попытка "подружить" SLCM-N с ракетным комплексом наземного базирования Typhon, так как его пусковые установки имеют "морскую" родословную. Кроме того, аппетит приходит во время еды, и американцы уже прямо рассуждают о новых перспективных системах ядерного оружия театра военных действий различного базирования, в том числе гиперзвуковых». Россия, по его словам, никогда не снимала с вооружения крылатые ракеты морского базирования в ядерном оснащении. Китай же наверняка постарается создать аналогичные системы в случае продвижения США к развертыванию SLCM-N.

Власти РФ, оценивая заявления США о необходимости противостоять двум противникам, полагают, что в Вашингтоне лишь ищут предлог для наращивания ядерных вооружений. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на днях на заседании международного клуба «Триалог» ПИР-Центра, назвал ситуацию в области контроля над вооружениями, в том числе в отношении добровольных мер, направленных на обеспечение предсказуемости и сдержанности, «мягко говоря, сложной». Он выразил сожаление, что США не приняли предложение РФ по сохранению ограничений на ядерные боезаряды на период после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и не заинтересовались российскими предложениями по мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности после развала соответствующего договора (ДРСМД). Вместо этого США, по словам Сергея Рябкова, «поспешно сделали выбор в пользу полной свободы действий и продвижения нереалистичных по своей сути и нечетко сформулированных альтернатив».

Елена Черненко