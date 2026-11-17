Дмитрий Толмачев окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института по специальности «ядерная физика» в 1997 году. В 2002 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук в Государственном университете управления. В 2006 году окончил Высшую школу бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова (степень МВА). С 1995 по 2002 год он работал в банковской сфере, занимал должность начальника аналитического управления «Уралвнешторгбанка». С 2002 года господин Толмачев возглавляет ООО «Аналитический центр "Эксперт"». В 2006–2010 годах был главным редактором журнала «Эксперт-Урал». В 2013–2015 годах работал заместителем директора филиала Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. В 2015 году возглавил Высшую школу экономики и менеджмента УрФУ, позднее преобразованную в Институт экономики и управления.