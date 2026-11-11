Ректор УрФУ Обабков назначил проректора по науке и главу экономического блока
Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков назначил проректором по науке кандидата технических наук Владимира Мухина, сообщили в пресс-службе вуза. Перед ним поставлены задачи координировать фундаментальные и прикладные исследования, развивать сеть молодежных лабораторий, взаимодействовать с индустриальными партнерами и коммерциализировать университетские разработки.
Владимиру Мухину 48 лет. Он окончил Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Военно-воздушную академию, является главным конструктором передовых радиоэлектронных систем и руководителем с многолетним опытом управления инновациями на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области. Работе в этой сфере он посвятил более 25 лет, поставив на производство более десяти изделий, комплексов и систем спецназначения. В свободное время господин Мухин увлекается самолетным спортом (высший пилотаж) и тяжелой атлетикой.
Кроме того, Илья Обабков назначил на пост руководителя экономического блока УрФУ Николая Сметанина — он будет развивать инвестиционный потенциал вуза с учетом нового кампуса. Он окончил факультет экономики и управления УГТУ-УПИ. Работал экономистом в банковской сфере, в металлургии, машиностроении и сфере строительства. В 2013–2019 годах занимал должность председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга, затем руководил строительной организацией. Специалист имеет серьезный опыт антикризисного управления и реализации крупных инвестиционных проектов. Увлекается современной инженерией в области электронного приборостроения, а также участвует в формировании гуманитарных грузов в зону СВО.
Напомним, Даниил Сандлер ушел с должности проректора по экономике и стратегическому развитию УрФУ в октябре. Он решил не подавать заявление о продлении контракта по этой должности, но остался работать заведующим кафедрой менеджмента Института экономики и управления. При этом в УрФУ началась реорганизация всего экономического блока, в частности пост первого проректора по экономике и стратегическому развитию УрФУ ликвидирован.