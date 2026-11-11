Ректор УрФУ Обабков назначил проректора по науке и главу экономического блока

Кроме того, Илья Обабков назначил на пост руководителя экономического блока УрФУ Николая Сметанина — он будет развивать инвестиционный потенциал вуза с учетом нового кампуса. Он окончил факультет экономики и управления УГТУ-УПИ. Работал экономистом в банковской сфере, в металлургии, машиностроении и сфере строительства. В 2013–2019 годах занимал должность председателя комитета по строительству администрации Екатеринбурга, затем руководил строительной организацией. Специалист имеет серьезный опыт антикризисного управления и реализации крупных инвестиционных проектов. Увлекается современной инженерией в области электронного приборостроения, а также участвует в формировании гуманитарных грузов в зону СВО.