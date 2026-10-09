Даниил Сандлер покинул должность проректора УрФУ
09.10.2026, 11:35
Проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета (УрФУ) Даниил Сандлер ушел с должности. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе университета, эту должность ликвидируют после реорганизации экономических структур вуза.
«После окончания срока трудового договора в октябре 2026 года Даниил Сандлер принял решение не подавать заявление о продлении контракта»,— сообщили в УрФУ. Полномочия проректора по экономике и стратегическому развитию временно передали главному бухгалтеру университета Гавриилу Агаркову.
В УрФУ началась реорганизация всего экономического блока, уточнили в пресс-службе. «В числе изменений в экономическом блоке, — ликвидация должности, которая ранее именовалась как "первый проректор по экономике и стратегическому развитию" УрФУ»,— указано в сообщении. Акценты в управлении вузом планируют сместить на образование и науку.
При этом Даниил Сандлер останется работать в должности заведующего кафедрой менеджмента института экономики и управления УрФУ.
Даниил Сандлер окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького по специальности «Экономическая теория» в 1996 году, получил степень доктора экономических наук в 2023 году. Проректором по экономике и стратегическому развитию УрФУ работает с 2010 года.
В январе этого года в УрФУ прошли обыски. По данным «Ъ-Урал», они прошли в кабинетах президента УрФУ, экс-ректора Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера и главного бухгалтера Гавриила Агаркова. Силовые ведомства, по данным источника, интересовала экономическая деятельность университета, связанная с управлением недвижимостью.