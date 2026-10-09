Даниил Сандлер покинул должность проректора УрФУ

В УрФУ началась реорганизация всего экономического блока, уточнили в пресс-службе. «В числе изменений в экономическом блоке, — ликвидация должности, которая ранее именовалась как "первый проректор по экономике и стратегическому развитию" УрФУ»,— указано в сообщении. Акценты в управлении вузом планируют сместить на образование и науку.