Крупного производителя яблок в Воронежской области ЦЧПЯК признали банкротом

Арбитражный суд Воронежской области по иску ВТБ признал банкротом крупного производителя яблок в регионе — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). В отношении компании введено конкурсное производство. Резолютивная часть решения пока не опубликована. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце октября 2025 года ЦЧПЯК подал заявление о собственном банкротстве. Тогда же в дело вступил ВТБ. Сумма требований банка и их суть с тех пор не раскрывалась. Также суд ввел обеспечительные меры в отношении фирмы, включая запрет на отчуждение и обременение земельных участков, а также на досрочное расторжение договоров аренды. С 5 ноября в отношении ЦЧПЯК действует процедура ликвидации.

При этом в конце прошлого года ВТБ отсудил у компании по двум искам 352,4 млн руб. Первая задолженность на 142,4 млн руб. образовалась по нескольким кредитным линиям совокупным лимитом 400 млн руб., открытым в 2020-2024 годах. Вторая — на 210 млн руб. возникла из-за обязательств по кредитам, выданным ЦЧПЯК в 2019-2025 годах общим лимитом свыше 2,2 млрд руб.

Компания попыталась оспорить решения в Девятнадцатом и Девятом арбитражных апелляционных судах. Однако в обоих случаях в середине января суды оставили апелляционные жалобы без движения из-за нарушений при их подаче. При попытке оспорить взыскания ЦЧПЯК не уплатил госпошлины, а также не приложил к одному из заявлений доказательства направления его копии другим участникам судебного процесса. Нарушения предложено устранить до 11 февраля и 2 марта соответственно.

Параллельно в Арбитражном суде Воронежской области рассматривается еще один спор между сторонами. На 26 февраля назначено заседание по иску ВТБ об обращении взыскания на заложенные активы ЦЧПЯК. В случае удовлетворения требований банку могут перейти ключевые активы предприятия оценочной стоимостью не менее 2,3 млрд руб.

Третьим лицом по ряду дел привлечено ООО «Яблочный спас», руководителем которого является Валерий Литвиненко. Он же направил апелляционные жалобы по вышеуказанным делам ЗАО «ЦЧПЯК». В отношении «Яблочного спаса» 29 декабря ВТБ также подал заявление о банкротстве. Иск был принят к производству, суд назначен на 10 марта. Суть претензий банка в материалах не раскрывается.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка ЦЧПЯК составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин. ООО «Яблочный спас» действует с марта 2010 года и зарегистрировано в Воронеже. Компания занимается инженерно-техническим проектированием и управлением строительными проектами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Валерий Литвиненко. Выручка общества в 2024 году составила 21,4 млн руб., чистая прибыль — 9,7 млн руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «За сады ли».

Егор Якимов