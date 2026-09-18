Воронежские бизнесмены требуют с обанкротившегося производителя яблок 129 млн

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного индивидуального предпринимателя Евгения Шалыгина к обанкротившемуся ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК, крупный производитель яблок в Воронежской области). Сумма требований составляет 92,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по неким договорам оказания услуг. Иск пока не принят к производству. Ранее стороны не встречались в суде.

Параллельно в воронежском арбитраже рассматривается иск другого местного предпринимателя — Сергея Смальцера — к ЦЧПЯК. Он требует взыскать с производителя яблок 35,8 млн руб. задолженности по договору подряда, заключенному в ноябре 2025 года. Подробности претензий не раскрываются. Иск принят к производству, ближайшее заседание по делу запланировано на 5 ноября.

Господин Смальцер с июня добивается в суде признания недействительными 12 договоров аренды и субаренды, заключенных с ЦЧПЯК в феврале 2026 года. Детали спора также не раскрываются. Ближайшее заседание по делу запланировано на 14 октября.

ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2025 году выручка общества составила 758 млн руб., чистый убыток — 707 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин. ИП Евгения Шалыгина и Сергея Смальцера зарегистрированы в Воронеже — в 2019 и 2012 годах соответственно. Основным видом деятельности обоих предпринимателей является предоставление услуг в области растениеводства.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд признал требования ВТБ к ЦЧПЯК на 2,2 млрд руб. Согласно судебной документации, требования возникли по обеспеченным залогом договорам ипотеки зданий и земельных участков в Новоусманском районе.

В октябре 2025 года ЗАО подало заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. В феврале этого года в отношении компании было введено конкурсное производство. В ЦЧПЯК начата процедура ликвидации, которая сейчас также оспаривается банком.

Кроме того, в конце июля этого года банк добился банкротства воронежского ООО «Яблочный спас» и его собственника Валерия Литвиненко, аффилированного с ЦЧПЯК. Сумма требований ВТБ к бизнесмену составляет 2,8 млрд руб.

Подробнее о споре компании с ВТБ — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов