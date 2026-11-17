Само по себе голосовое управление без интернета не новшество. Например, «Яндекс Станция Стрит» уже понимает команды «громче», «тише» и «следующий», когда воспроизводит музыку со смартфона по Bluetooth. У «Трека» же есть собственная музыкальная библиотека: в нее помещается примерно 200 композиций. Сохранить их нужно заранее, и тогда уже можно обойтись без телефона. Встроенная в колонку модель «ГигаЧат» распознает просьбу пользователя включить конкретную песню или исполнителя, изменить громкость или остановить воспроизведение, сообщает производитель.