«Колонка засыпает, если положить ее на бок»
Александр Леви — о новой колонке от «Сбера»
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Сбер представил портативную умную колонку «СберБум Трек», которая хранит музыку в собственной памяти и позволяет выбирать ее голосом без подключения к сети.
Само по себе голосовое управление без интернета не новшество. Например, «Яндекс Станция Стрит» уже понимает команды «громче», «тише» и «следующий», когда воспроизводит музыку со смартфона по Bluetooth. У «Трека» же есть собственная музыкальная библиотека: в нее помещается примерно 200 композиций. Сохранить их нужно заранее, и тогда уже можно обойтись без телефона. Встроенная в колонку модель «ГигаЧат» распознает просьбу пользователя включить конкретную песню или исполнителя, изменить громкость или остановить воспроизведение, сообщает производитель.
За звук отвечает акустическая система мощностью 20 Вт с автоматической коррекцией звучания. Подстроить его под себя можно с помощью эквалайзера. Настройки сохраняются в приложении. Есть и четыре готовых режима: «Ровный», «Эмбиент», «Басы» и «Голос». Для обращения к «Треку» можно придумать собственное имя. Это тоже не премьера: такую возможность ранее получила домашняя «СберБум 2.0». Настраивается и манера ответов «ГигаЧата».
Дисплей и встроенный акселерометр позволяют колонке реагировать на действия пользователя. Если положить ее на бок, анимированные глаза закроются, словно она засыпает. Если встряхнуть, на экране появится случайное число от 1 до 6. Можно использовать вместо кубика в настольной игре.
Автономность новинки составляет до 8 часов, заверяет производитель. Для переноски колонки инженеры предусмотрели съемный ремешок. Кроме того, «Трек» поддерживает управление устройствами умного дома по протоколу Matter over Wi-Fi и сценарии автоматизации. Заявленная на старте продаж цена — 14 990 руб.