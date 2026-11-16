Трамп перечислил темы предстоящих переговоров с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию. Встреча пройдет во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.