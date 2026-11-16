Трамп перечислил темы предстоящих переговоров с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию. Встреча пройдет во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
«Мы будем говорить о ядерном разоружении. Мы поговорим об Иране. Ситуация с Ираном у нас очень хорошая, но мы немного поговорим об Иране. Мы поговорим о моей любимой теме — Украине»,— сказал Дональд Трамп журналистам у Белого дома (трансляцию вел Reuters).
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября. Помимо трехсторонней встречи, Владимир Путин планирует провести отдельные переговоры с Дональдом Трампом. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что ситуация вокруг Украины войдет в повестку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.