Никто не выкупил имущество банкротящейся «Липецкгеологии» за 126 млн

По данным Rusprofile, АО «Липецкгеология» было зарегистрировано в Липецке в 1995 году на базе одноименного госпредприятия. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. При этом, по собственным данным, компания занималась геологическими исследованиями на территории центральной части Восточно-Европейской платформы, которая граничила, в частности, с Курской, Орловской и Тамбовской областями. Уставный капитал составляет 1,6 тыс. руб. Собственники скрыты, однако, по данным перечня аффилированных лиц за 2015 год, 31,6% принадлежало Татьяне Мерцаловой. Гендиректором компании до процедуры банкротства была Ирина Бурцева. В 2022 году выручка общества сократилась на 40,3% — до 385 тыс. руб. против 645 тыс. руб. годом ранее. Убыток вырос в 6,4 раза — с 498 тыс. до 3,2 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.