Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

Никто не выкупил имущество банкротящейся «Липецкгеологии» за 126 млн

Открытый аукцион по продаже имущественного комплекса АО «Липецкгеология» не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляла 125,5 млн руб. Это следует из итогового протокола, подписанного конкурсным управляющим Александром Случевским. Документ опубликован на портале «Федресурс».
В состав лота входили земельный участок площадью 15,6 тыс. кв. м в Липецке на переулке Попова, предназначенный для промышленного использования, двухэтажное здание конторы и лаборатории (626,1 кв. м), одноэтажное здание мастерских с пристройкой и подвалом (369,2 кв. м), одноэтажное здание кузницы (43,2 кв. м), несколько складов, гаражи, электрощитовая, теплотрасса, ограждение и оборудование.

По данным Rusprofile, АО «Липецкгеология» было зарегистрировано в Липецке в 1995 году на базе одноименного госпредприятия. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. При этом, по собственным данным, компания занималась геологическими исследованиями на территории центральной части Восточно-Европейской платформы, которая граничила, в частности, с Курской, Орловской и Тамбовской областями. Уставный капитал составляет 1,6 тыс. руб. Собственники скрыты, однако, по данным перечня аффилированных лиц за 2015 год, 31,6% принадлежало Татьяне Мерцаловой. Гендиректором компании до процедуры банкротства была Ирина Бурцева. В 2022 году выручка общества сократилась на 40,3% — до 385 тыс. руб. против 645 тыс. руб. годом ранее. Убыток вырос в 6,4 раза — с 498 тыс. до 3,2 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

Банкротство «Липецкгеологии» инициировало управление ФНС по региону в марте 2024 года. В июле 2025-го в отношении должника ввели процедуру наблюдения, временным управляющим был утвержден господин Случевский. Согласно его отчету, на дату первого собрания кредиторов общая сумма задолженности компании составила 62,6 млн руб. В июне 2026 года общество признали банкротом и ввели конкурсное производство на полгода.

  • На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Липецкий кузнечный завод» по собственному заявлению о банкротстве перешло под внешнее управление сроком на 18 месяцев. После введения процедуры наблюдения временный управляющий проанализировал финансовое состояние предприятия и выявил предпосылки для восстановления платежеспособности. Программа восстановления предусматривает получение 127,8 млн руб. за счет производственной деятельности, продажи неиспользуемого помещения и реализации лома. На погашение реестровой задолженности необходимо 117,1 млн руб.

Мария Свиридова