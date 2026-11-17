Жители Таганрога рискуют не получить компенсации за поврежденное во время атак жилье
Жители Таганрога могут столкнуться с трудностями при получении компенсаций за поврежденное в результате воздушной атаки жилье из-за отсутствия сведений о недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ее словам, после атаки 15 ноября, в результате которой пострадали жилые дома, выяснилось, что некоторые собственники не могут подтвердить свои права на недвижимость. Дома и земельные участки фактически принадлежат людям, однако юридически право собственности на них не оформлено.
Всего в Таганроге насчитывается 75 837 объектов недвижимости, сведения о которых должны быть внесены в ЕГРН. При этом незарегистрированными остаются 5 833 объекта различного назначения и 2 941 земельный участок.
В администрации города продолжается работа по выявлению правообладателей ранее учтенной недвижимости, права на которую возникли до появления современной системы государственной регистрации.
Светлана Камбулова призвала жителей проверить документы на принадлежащие им дома, квартиры и земельные участки и своевременно оформить права собственности. По ее словам, отсутствие регистрации может стать серьезным препятствием при оформлении компенсаций за поврежденное имущество.
Проверить статус недвижимости можно на сайте администрации Таганрога.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в городе по-прежнему действуют шесть режимов ЧС, введенных в этом году.