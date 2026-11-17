По ее словам, после атаки 15 ноября, в результате которой пострадали жилые дома, выяснилось, что некоторые собственники не могут подтвердить свои права на недвижимость. Дома и земельные участки фактически принадлежат людям, однако юридически право собственности на них не оформлено.