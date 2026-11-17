В Таганроге провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В городе по-прежнему действуют шесть режимов ЧС, введенных в этом году, — по каждому профильные службы ведут системную работу, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.