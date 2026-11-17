В Таганроге на контроле комиссии по ЧС находятся 27 адресов после атаки
В Таганроге провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В городе по-прежнему действуют шесть режимов ЧС, введенных в этом году, — по каждому профильные службы ведут системную работу, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Режимы будут сниматься только после полной реализации всех необходимых мер и выплаты компенсаций собственникам утраченного жилья.
Отдельной темой стал режим ЧС, объявленный 15 ноября 2026 года после воздушной атаки: комиссия по оценке ущерба продолжает обходы и фиксирует последствия. На данный момент в работе находится 27 адресов. По итогам заседания участники подвели промежуточные итоги и утвердили дополнительные мероприятия.