Имущество «Грибов Белогорья» снова выставили на торги за 171,5 млн рублей
Имущественный комплекс обанкротившегося ООО «Грибы Белогорья» в поселке Малиновка Белгородской области вновь выставили на торги. Начальная цена лота составляет 171,5 млн руб. Это на 9 млн руб. (5%) ниже предыдущей стартовой стоимости — 180,5 млн руб. Заявки на участие в торгах в форме публичного предложения принимаются до 8 октября 2027 года. Это следует из сообщения арбитражного управляющего компании Сергея Рыбина на «Федресурсе».
Предыдущие торги по продаже имущественного комплекса общества признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
На продажу единым лотом выставили всю производственную инфраструктуру предприятия. В ее состав вошли основной производственный корпус, тепличный комплекс и камеры для выращивания шампиньонов, котельная, две водонапорные башни, скважина, административно-бытовой корпус, склады, инженерные сети и подъездная дорога. Также продается технологическое оборудование, в том числе стеллажи для выращивания грибов, системы полива, вентиляции и охлаждения, конвейеры и оборудование для сбора урожая. В состав лота включен земельный участок площадью около 4,7 га в поселке Малиновка Белгородском районе.
Компанию признали банкротом осенью 2022 года из-за задолженности перед Сбербанком в размере 219,1 млн руб. Имущество предприятия пытались продать и ранее: на первых торгах его стоимость составляла 318,3 млн руб., однако из-за отсутствия спроса цену последовательно снижали.
В 2024 году по иску Сбербанка суды признали банкротами обоих совладельцев предприятия. Финансовые претензии кредитной организации к Вадиму Скавронскому составили 156,8 млн руб., а к Павлу Колесникову — 121,9 млн руб.