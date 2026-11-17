На продажу единым лотом выставили всю производственную инфраструктуру предприятия. В ее состав вошли основной производственный корпус, тепличный комплекс и камеры для выращивания шампиньонов, котельная, две водонапорные башни, скважина, административно-бытовой корпус, склады, инженерные сети и подъездная дорога. Также продается технологическое оборудование, в том числе стеллажи для выращивания грибов, системы полива, вентиляции и охлаждения, конвейеры и оборудование для сбора урожая. В состав лота включен земельный участок площадью около 4,7 га в поселке Малиновка Белгородском районе.