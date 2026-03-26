Из-за атак ВСУ на Орловской ТЭЦ построили железобетонные защитные сооружения

В Орловской области построили железобетонные защитные сооружения элементов ТЭЦ, которая «неоднократно была под вражеским прицелом». Также были разработаны схемы резервного электро- и теплоснабжения, создана резервная линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем канале в Max.

В 2025 году «Ъ-Черноземье» писал об одной атаке на Орловскую ТЭЦ. 31 октября в результате падения обломков БПЛА были повреждены линия электропередачи и магистральный трубопровод объекта. Из-за ремонтных работ потребовалось ограничить подачу тепла и горячей воды в трех районах Орла из четырех.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Следственный комитет России заочно обвинил командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича в ударах по ТЭЦ в Орловской области. Как считают следователи, в декабре 2025 года он приказал атаковать гражданские объекты региона из пусковых установок комплекса «Нептун». Вследствие обстрела повреждения получила ТЭЦ, что привело к отключению электро- и теплоснабжения более чем у 20 тыс. жителей области.

