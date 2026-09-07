Орловские власти поручили энергетикам подготовиться к «любому сценарию» зимой

Власти Орловской области потребовали от энергетических компаний предусмотреть дополнительные резервы топлива и мощностей для работы в нештатных ситуациях предстоящей зимой. На заседании областного правительства в понедельник, 7 сентября, губернатор Андрей Клычков заявил, что энергетики должны быть готовы к «любому сценарию», а аварийно-восстановительные мероприятия необходимо готовить «с большим запасом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Заседание прошло после очередной атаки на регион. В ночь на 7 сентября над Орловской областью были уничтожены пять БПЛА, как уточнял господин Клычков в своем канале в Max. Повреждений и пострадавших нет.

Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин сообщил, что филиал АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация» — сформировал запас аварийного топлива — более 13 тыс. т мазута, что втрое превышает нормативный запас. Он добавил, что подведомственное департаменту АО «Орелоблэнерго» подготовило схемы гарантированного электроснабжения потребителей. Также был усилен контроль за состоянием устройств автоматики, готовностью систем связи и телематики. Аварийный запас материалов и оборудования сформирован в полном объеме на сумму более 12,5 млн руб.

Отдельное поручение господин Клычков дал директору филиала ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго» — Игорю Колубанову. «У меня здесь просьба основной акцент сделать на резервировании мощностей. И мы с вами документы готовили, отправляли их в федеральный центр. Сейчас у нас с вами сроки уже поджимают, поэтому важно, чтобы мы четко понимали с вами в штуках и мощностях, какой объем у нас есть для того, чтобы при необходимости мы могли в рамках аварийно-восстановительных работ резервировать мощности»,— сказал губернатор.

Господин Клычков поручил держать эту работу на контроле и передавать соответствующую информацию в профильный департамент.

«Коллеги, мы все с вами понимаем, что сейчас задача подготовки к отопительному периоду не ограничивается только сетями. И получение паспортов готовности — это лишь малая часть той задачи, которая есть. Мы в рамках вопросов обеспечения безопасности должны рассматривать любой сценарий, который может быть»,— подчеркнул губернатор.

Алина Морозова