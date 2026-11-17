Поставки товаров в Крым не нарушены после атаки на мост
Советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил, что логистические цепочки поставок после атаки на Крымский мост сохранены. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам советника, до второй за эту неделю атаки Крымский мост практически не использовался для поставок продовольственных товаров, другой продукции и ГСМ на полуостров. Он отмечает, что основной трафик моста составляли личные автомобили и автобусы.
Доехать в Республику Крым в объезд Крымского моста можно по федеральной трассе Р-280 «Новороссия». Она соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем и проходит через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет чуть более 630 км. Все движение на Крымском мосту остановлено на неопределенный срок.