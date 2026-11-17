Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, сегодня утром в результате атаки БПЛА на участке трассы Р-280 в Неклиновском районе в районе моста через реку Миус повредили дорожное полотно, металлические ограждения. Повреждения зафиксированы на 96–97-м км трассы. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы. Движение по мосту приостановлено с 8 ноября.