В Крым в объезд Крымского моста можно доехать по трассе Р-280
После приостановки движения по Крымскому мосту из-за очередной атаки со стороны ВСУ водители, планирующие поездку на полуостров или обратно, могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом. Он проходит по федеральной трассе Р-280 «Новороссия».
Дорога соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем и проходит через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет чуть более 630 км. Поездка занимает ориентировочно 9–10 часов без учета остановок и возможных задержек на контрольных пунктах.
Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, сегодня утром в результате атаки БПЛА на участке трассы Р-280 в Неклиновском районе в районе моста через реку Миус повредили дорожное полотно, металлические ограждения. Повреждения зафиксированы на 96–97-м км трассы. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы. Движение по мосту приостановлено с 8 ноября.
Трасса Р-280 является бесплатной автомобильной дорогой федерального значения. Этот вариант в первую очередь подходит для поездок на личном автомобиле.
Водителям стоит перед выездом проверить актуальную дорожную обстановку и действующие ограничения на всем протяжении маршрута.
Ранее стало известно, что после второй за неделю атаки на Крымский мост в Краснодарском крае приостановлена продажа автобусных билетов в Республику Крым. Мера введена на неопределенный срок.