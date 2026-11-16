Три поезда в Крым, идущих через Черноземье, задерживаются из-за удара по мосту
Из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту 16 ноября задерживаются три пассажирских поезда, следующих на полуостров через Воронежскую и Тамбовскую области. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
По данным главы Крыма Сергея Аксенова, ВСУ нанесли удар по мосту, в связи с чем движение транспорта приостановлено ориентировочно до середины дня. Для устранения последствий инцидента задействованы оперативные службы, в Керчи развернут оперативный штаб.
На 09:00 МСК от графика отстают следующие составы:
№007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправлением 14 ноября, следует с опозданием на 4,5 часа;
№092/091 Москва — Керчь, начавший движение 14 ноября, задерживается на 3,5 часа;
№27/28 Москва — Керчь, отправлением 15 ноября, опаздывает на два часа.
Время опоздания поездов может корректироваться. Начальники составов информируют пассажиров о расчетном времени прибытия по мере обновления оперативных данных.
В ночь на 26 октября после массированного удара БПЛА по Воронежской области была повреждена контактная сеть на перегоне Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. После восстановления движения с опозданием следовали 18 пассажирских поездов, проходивших также через Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области.