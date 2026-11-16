Три поезда в Крым, идущих через Черноземье, задерживаются из-за удара по мосту

Из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту 16 ноября задерживаются три пассажирских поезда, следующих на полуостров через Воронежскую и Тамбовскую области. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».