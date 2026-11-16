Воронежского полицейского отправили в СИЗО за отъем 2 млн рублей у контрактника
Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следователя заключил под стражу до 11 января 2027 года полицейского, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, фигурант и «иные неустановленные сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области» похитили 2,1 млн руб. у гражданина, заключившего с Минобороны РФ контракт на прохождение военной службы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным регионального следственного управления СКР, фигурантом дела является 30-летний оперуполномоченный УМВД по городу Воронежу. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной части собственной безопасности областного ГУ МВД. Следственный комитет ранее опубликовал кадры оперативных мероприятий с задержанным.
По версии следствия, летом 2026 года полицейский и его неустановленные коллеги сопровождали гражданина при заключении контракта. Под предлогом оформления банковских счетов они забрали у матери контрактника его паспорт и сопроводили мужчину в военкомат, где на его имя открыли счет для получения единовременной выплаты в размере 2,1 млн руб. Впоследствии полицейские завладели банковской картой гражданина, изъяв ее «под предлогом снятия собственных средств», а затем в Ростове-на-Дону тайно сняли со счета деньги, обратив их в свою пользу.
Воронежского оперуполномоченного обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
В начале ноября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Ленинский районный суд Воронежа до 28 декабря заключил под стражу заместителя начальника отдела МВД по Острогожскому району, которого подозревают в покушении на мошенничество на сумму 2,3 млн руб. Следствие считает, что полицейский, «по предварительному сговору с иными должностными лицами ОМВД», сообщил задержанному за наркотики заведомо ложные сведения, что может способствовать минимизации наказания при рассмотрении уголовного дела в суде.