Воронежского полицейского отправили в СИЗО за отъем 2 млн рублей у контрактника

По версии следствия, летом 2026 года полицейский и его неустановленные коллеги сопровождали гражданина при заключении контракта. Под предлогом оформления банковских счетов они забрали у матери контрактника его паспорт и сопроводили мужчину в военкомат, где на его имя открыли счет для получения единовременной выплаты в размере 2,1 млн руб. Впоследствии полицейские завладели банковской картой гражданина, изъяв ее «под предлогом снятия собственных средств», а затем в Ростове-на-Дону тайно сняли со счета деньги, обратив их в свою пользу.