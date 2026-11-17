Глеб Масленцев уже исполнял обязанности гендиректора «Ярдормоста» с 1 апреля по 4 августа 2026 года. Тогда он сменил Артема Малышкина. На сайте предприятия господин Масленцев указан как первый заместитель гендиректора — главный инженер.