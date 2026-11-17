Глеб Масленцев вновь стал и. о. гендиректора «Ярдормоста»
Исполняющим обязанности генерального директора АО «Ярдормост» с 16 ноября стал Глеб Масленцев. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Он сменил Евгения Красильникова, который возглавлял предприятие с 5 августа по 15 ноября 2026 года.
Глеб Масленцев уже исполнял обязанности гендиректора «Ярдормоста» с 1 апреля по 4 августа 2026 года. Тогда он сменил Артема Малышкина. На сайте предприятия господин Масленцев указан как первый заместитель гендиректора — главный инженер.
Ранее Глеб Масленцев возглавлял Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля, а в 2008 году несколько месяцев руководил областным департаментом дорожного хозяйства. АО «Ярдормост» принадлежит Ярославской области.