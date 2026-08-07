Вновь сменился руководитель «Ярдормоста»

Генеральным директором принадлежащего правительству области АО «Ярдормост» с 5 августа назначен Евгений Красильников. Пост покинул Глеб Масленцев. Соответствующие изменения отражены в системе «Руспрофайл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Масленцев исполнял обязанности гендиректора с 1 апреля 2026 года. До него, с июля 2025 года, предприятием руководил Артем Малышкин. Череда кадровых перестановок началась в 2025 году после задержания и ареста бывшего главы «Ярдормоста» Дмитрия Драного.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Ярдормост» ждет переориентация: акцент будет сделан на благоустройстве вместо строительства дорог. Сейчас предприятие распродает свое невостребованное имущество, что входит в план финансового оздоровления организации.

Алла Чижова