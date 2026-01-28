ТПП раскритиковала проект о заморозке сроков давности по налоговым преступлениям

Торгово-промышленная палата (ТПП) России выступила против законопроекта Министерства финансов РФ о заморозке сроков давности по налоговым преступлениям. По мнению ТПП, подобные меры расширят уголовно-правовые механизмы и увеличат давление на бизнес.

Согласно инициативе Минфина, приостановление срока давности по налоговым преступлениям будет действовать для налогоплательщиков, которые получили отсрочки или рассрочки по уплате задолженности. Возобновление срока предполагается после направления материалов налоговых органов в следственные органы.

ТПП направила в Минфин отзыв на законопроект. В документе, который есть в распоряжении Forbes, указано, что введение новых норм создаст «дополнительные рычаги давления» на налогоплательщиков. Как считают в ТПП, расширение уголовно-правовых механизмов создаст дисбаланс между интересами предпринимателей и государства.

По словам главы ТПП Сергея Катырина, заморозку сроков давности по налоговым преступлениям могут использовать, чтобы принудить к согласию на определенные условия урегулирования задолженности или отказу от обжалования решений органов. Он также считает, что поправки могут привести к тому, что возможность уголовного преследования будет зависеть от определенных условий. Среди них — длительность административных процедур налоговых органов и финансовое состояние налогоплательщика.

Как утверждают в ТПП, проблема с истечением сроков давности возникает из-за длительных налоговых проверок и административных процедур. По мнению объединения, нужно ускорить эти процедуры вместо заморозки сроков давности.