Как ранее писал «Ъ», следствие считает, что господин Булгаков через своего бывшего однокурсника Геннадия Селезнева добился привлечения «Нева-Балт СПб» к выполнению контрактов на энергосберегающие работы в Военно-медицинской академии. По версии следствия, стоимость работ была завышена, а компании перечислили аванс почти в 50 млн руб. Общая стоимость договоров составляла около 250 млн руб.