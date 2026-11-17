В петербургской компании прошли обыски по делу экс-замминистра обороны Булгакова
У силовиков появились новые притензии к руководству компании
Сотрудники Следственного комитета России утром 17 ноября пришли с обысками в петербургскую компанию «Нева-Балт СПб» и квартиру ее генерального директора. Следственные действия связаны с уголовным делом бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова и контрактами Военно-медицинской академии имени Кирова, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, обыски проходят на фоне новых претензий силовиков к руководству компании. Сейчас ее возглавляет Намик Байрамбеков. Прежний генеральный директор Герман Яковлев также фигурирует в деле Дмитрия Булгакова: его арестовали летом 2024 года.
Как ранее писал «Ъ», следствие считает, что господин Булгаков через своего бывшего однокурсника Геннадия Селезнева добился привлечения «Нева-Балт СПб» к выполнению контрактов на энергосберегающие работы в Военно-медицинской академии. По версии следствия, стоимость работ была завышена, а компании перечислили аванс почти в 50 млн руб. Общая стоимость договоров составляла около 250 млн руб. Подробнее об обстоятельствах дела — в материале «Тыловика готовят к суду».
В январе 2026 года Генпрокуратура вернула дело следствию, указав на неполноту расследования и вопросы к экспертизе. В феврале СКР сообщил о завершении повторного расследования. Однако в июле «Ъ» писал, что сторона защиты господ Булгакова и Яковлева продолжает оспаривать действия следователя и утверждает, что следственные действия по делу еще продолжаются. Фигуранты вину не признают.