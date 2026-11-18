Американские сети не выдержали совпадений
Технологические сбои в США могут стать новым фронтом войны демократов с Белым домом
Серия масштабных технологических сбоев, накрывших США в ноябре и затронувших даже Агентство национальной безопасности, грозит вызвать новое политическое противостояние между демократами и администрацией президента Трампа. Пока Белый дом утверждает, что инциденты не связаны друг с другом, демократы в Конгрессе требуют отчета о реальных причинах сбоев. Эксперты по кибербезопасности тоже разделились на два лагеря: одни утверждают, что сбои произошли в одно время случайно, другие сомневаются, что это простое совпадение.
17 ноября CNN со ссылкой на источники сообщил, что засекреченная сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США перестала работать. Сеть под названием NSANet используется для передачи конфиденциальной информации, и отключение системы для передачи сообщений под грифом «совершенно секретно» фактически парализовало работу ведомства.
Директор Национальной разведки США Джей Клейтон сообщил, что за этим инцидентом не стоят действия каких-либо государств или кибератаки.
По его словам, речь идет о банальном техническом сбое: ведомство пыталось закрыть критическую брешь в языке программирования PHP, на котором работает подавляющее большинство мировых сайтов и веб-сервисов. Однако после установки защитного обновления, по его словам, часть внутренних серверов АНБ «вопреки ожиданиям не смогли восстановить работу».
Сбой в АНБ стал не первым и не самым громким техническим инцидентом в США за последний месяц: в ноябре их насчитывалось как минимум восемь. Так, 12 ноября произошел глобальный сбой в Microsoft, который продолжался более суток, закрыв пользователям доступ, в частности, к почтовой программе Outlook. В те же дни отказали системы телекоммуникационного оборудования гражданской авиации, что привело к запрету на вылеты по всей стране и отмене более 12,4 тыс. рейсов. Программный сбой в локальном оборудовании банка JPMorgan Chase затормозил трансакции в распространенной в США платежной системе Zelle. Ощутимыми для пользователей стали сбои в облачной HR-системе Workday, что парализовало кадровые расчеты в крупных компаниях. Кроме того, 13 ноября граждане стали жаловаться на невозможность дозвониться до экстренных служб — как оказалось, причиной также была техническая неисправность. В тот же день, что и сеть АНБ, «упали» сервисы Apple, а также произошли сбои у сети отелей Marriott и брокера Charles Schwab, а потом подтвердилась кибератака на платформу Optimizely, затронувшая сайты почти 200 организаций, включая Zoom и HSBC.
Каждый раз для очередного коллапса находились разные бытовые объяснения со стороны чиновников и представителей компаний — от сбоя маршрутизаторов до обновления уязвимого PHP.
Однако синхронность событий заставила многих наблюдателей усомниться в случайности происходящего, и все чаще стали звучать подозрения, что за очередной технической накладкой скрывается скоординированная кибератака.
Эти сомнения пришлось развеивать госсекретарю США Марко Рубио. Отвечая на вопросы журналистов в Маниле, куда он прилетел вместе с Дональдом Трампом на саммит АСЕАН, госсекретарь заявил, что «нет никаких доказательств, никаких улик и вообще никаких оснований полагать, что какие-либо из этих инцидентов связаны друг с другом».
Демократы в Конгрессе не поверили успокаивающим заявлениям властей. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис 17 ноября потребовал от администрации Трампа явиться на Капитолийский холм для брифинга и отчитаться перед законодателями по поводу всех инцидентов. «У нас был инцидент с Microsoft. Затем была общенациональная остановка полетов. Теперь у нас вызывают обеспокоенность совершенно секретные серверы в АНБ. Я думаю, пришло время администрации прийти на Капитолийский холм и объясниться»,— сказал он журналистам.
Сомневаются в версии властей о «случайностях» и многие американские эксперты в сфере кибербезопасности.
Так, президент Альянса по кибербезопасности электросетей Джон Мири заявил в интервью телеканалу FOX 7 Austin, что впервые за 25 лет своей деятельности видит такие совпадения, когда крупнейшие отрасли США, начиная от авиации и заканчивая разведкой, «падают» с разницей в несколько дней. «Может ли мой сосед выигрывать джекпот в лотерею три дня подряд? Теоретически возможно, но крайне маловероятно»,— сказал он.
Первой реакцией западных аналитиков и медиа на технологические сбои на фоне конфликта на Ближнем Востоке стала попытка связать череду инцидентов с Ираном. За несколько дней до инцидента с АНБ газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в разведсообществе, сообщила, что Тегеран принял новую киберстратегию, которая предполагает создание хаоса и физический саботаж критической инфраструктуры в странах Запада, что еще больше подогрело общественные настроения.
Впрочем, специалисты по кибербезопасности призывают не спешить с выводами. Управляющий консалтинговой компанией RTM Group Евгений Царев сказал “Ъ”, что без объективных технических данных связывать инциденты исключительно по критерию времени некорректно. «Более реально я вижу следующее: сейчас существенно меняется ландшафт рисков в кибербезопасности. В первую очередь появляются новые инструменты на базе ИИ, которые очень ускоряют поиск уязвимостей и делают атаки проще и дешевле»,— отметил эксперт. По его словам, «мы привыкли, что хорошо обороняем периметр и злодеям сложно попасть внутрь, что здесь ни о чем беспокоиться не нужно, а с новыми инструментами это снова перестало быть проблемой», отметил эксперт.