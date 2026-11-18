Сбой в АНБ стал не первым и не самым громким техническим инцидентом в США за последний месяц: в ноябре их насчитывалось как минимум восемь. Так, 12 ноября произошел глобальный сбой в Microsoft, который продолжался более суток, закрыв пользователям доступ, в частности, к почтовой программе Outlook. В те же дни отказали системы телекоммуникационного оборудования гражданской авиации, что привело к запрету на вылеты по всей стране и отмене более 12,4 тыс. рейсов. Программный сбой в локальном оборудовании банка JPMorgan Chase затормозил трансакции в распространенной в США платежной системе Zelle. Ощутимыми для пользователей стали сбои в облачной HR-системе Workday, что парализовало кадровые расчеты в крупных компаниях. Кроме того, 13 ноября граждане стали жаловаться на невозможность дозвониться до экстренных служб — как оказалось, причиной также была техническая неисправность. В тот же день, что и сеть АНБ, «упали» сервисы Apple, а также произошли сбои у сети отелей Marriott и брокера Charles Schwab, а потом подтвердилась кибератака на платформу Optimizely, затронувшая сайты почти 200 организаций, включая Zoom и HSBC.