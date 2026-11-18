Никаких подробностей инцидента не приводится. Какая именно информация могла быть скомпрометирована и когда произошла предполагаемая атака, не сообщается. На странице размещены лишь краткое описание компании, контакт для переговоров в мессенджере Tox и таймер обратного отсчета — публикация данных должна активироваться через 10 дней.