Хакеры из The Gentlemen заявили о краже данных Nvidia
Хакерская группировка The Gentlemen, специализирующаяся на программах-вымогателях, добавила Nvidia в список жертв на своем сайте в даркнете. Злоумышленники утверждают, что похитили корпоративные данные и угрожают их обнародовать, если переговоры о выкупе провалятся. Nvidia официально не подтвердила факт взлома.
Никаких подробностей инцидента не приводится. Какая именно информация могла быть скомпрометирована и когда произошла предполагаемая атака, не сообщается. На странице размещены лишь краткое описание компании, контакт для переговоров в мессенджере Tox и таймер обратного отсчета — публикация данных должна активироваться через 10 дней.
The Gentlemen считается одной из самых активных групп вымогателей. Ее жертвами стали более 1 тыс. организаций. Исследователь Cybernews Арас Назаровас отметил, что группировка ранее преувеличивала масштаб атак и использовала повторно украденные данные. По его словам, в случае с Nvidia речь, вероятно, идет о небольшой утечке или «misattributed data», то есть о данных, которые ошибочно приписаны компании.