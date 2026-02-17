Следствие бьет свои же рекорды

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России установил своеобразный рекорд, всего за пять рабочих дней доследовав уголовное дело бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве на 49 млн руб. Ранее Генпрокуратура отказалась утвердить по нему обвинительное заключение в связи с рядом процессуальных нарушений, а также обилием нецензурной лексики. Теперь подследственный и двое других фигурантов начали заново знакомиться с материалами дела.

С дополнительным расследованием дела Дмитрия Булгакова Следственный комитет справился за считаные дни

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

29 декабря 2025 года первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин отказался поставить визу на обвинительном заключении по уголовному делу о махинациях в структуре военного ведомства. Фигурантами дела стали 71-летний Дмитрий Булгаков, его бывший однокурсник по Вольскому военному училищу, а ныне военный пенсионер Геннадий Селезнев и гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Основанием для отказа, как писал “Ъ”, стали неполнота расследования, нарушения при проведении экспертизы, а также нецензурная брань, которая встречалась в обвинении более сотни раз. Мат, по данным “Ъ”, фигурировал в материалах прослушки разговоров генерала армии Булгакова и подполковника Селезнева.

Принятое решение старший следователь по особо важным делам ГСУ СКР Сергей Адабаш через главу СКР Александра Бастрыкина обжаловал у генпрокурора Александра Гуцана, однако тот отклонил обращение, поддержав заместителя, курирующего надзор за следствием.

В итоге следователь был вынужден провести доследование, которое, как теперь выясняется, заняло у него всего пять рабочих дней: расследование по делу было возобновлено в пятницу, 30 января, а уже 5 февраля, в четверг, господин Адабаш объявил обвиняемым и их адвокатам о его окончании и начал заново знакомить фигурантов с материалами, занимающими 46 томов.

Именно для этой цели представитель СКР на днях и попросил Мосгорсуд продлить всем троим фигурантам срок ареста до 9 мая. Свое ходатайство он мотивировал доводом об особой сложности дела, необходимостью проведения экспертиз, а также стандартными аргументами о том, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться, уничтожить доказательства, а также оказать давление на свидетелей.

Защитники назвали данные доводы необоснованными, отметив, что следствие по делу уже завершено, и предположив, что аргумент о необходимости проведения экспертиз, по всей видимости, перекочевал из предыдущих ходатайств представителей СКР о продлении фигурантам арестов.

Адвокаты утверждали, что никаких оснований для нахождения обвиняемых в СИЗО не имеется. А защитники господина Булгакова обратили внимание судьи Елены Гученковой на то, что следователь не указал в своем ходатайстве, какие следственные действия он выполнил с момента предыдущего продления ареста, которое состоялось 22 января. Как утверждали адвокаты господина Булгакова Алексей Дудник и Сергей Севрук, в тот день суд оставил их подзащитного в СИЗО, так как следователь попросил время, чтобы обжаловать отказ Анатолия Разинкина утвердить обвинительное заключение у господина Гуцана. Однако, как выяснилось позже, генпрокурор отказался рассматривать санкционированную господином Бастрыкиным жалобу еще до заседания суда — 20 января, решив, что она подана с нарушением сроков и к тому же необоснованна.

Защитники Дмитрия Булгакова, а также Геннадия Селезнева и Германа Яковлева просили перевести обвиняемых под домашний арест, но судья оставила всех в СИЗО до 9 января.

Все трое фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК — до десяти лет колонии) и находятся в СИЗО с июля 2024 года. Следствие полагает, что соучастники похитили 49 млн руб., организовав в 2024 году заключение по завышенной стоимости контракта между Петербургской сбытовой компанией и ООО «Нева-Балт СПб» на выполнение подрядных работ по повышению энергетической эффективности Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Никто из подследственных вину не признал. Защита утверждает, что следствие не смогло доказать факт завышения цен подрядчиком и наличие в деле ущерба.

До этого рекордсменом по скорости расследования громких дел был следователь по особо важным делам СКР Денис Атаманов. Осенью 2024 года ему понадобилось около недели, чтобы расследовать и завершить второе уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате на сумму более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц». Оно закончилось для него 13-летним сроком и штрафом в размере 100 млн руб. В настоящее время господин Иванов знакомится с 300-томным делом о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб.

Что касается дела господина Булгакова, то ранее он уже изучил 46 томов расследования и, по словам его адвокатов, планирует прочитать лишь новые материалы следствия, если таковые появятся.

Мария Локотецкая