Замминистра исправят обвинение

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР проведет работу над ошибками по громкому делу бывшего замминистра обороны по тылу Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве на 49 млн руб. Генпрокурор России Александр Гуцан признал законным отказ утвердить по нему обвинительное заключение. Это решение, по сведениям источников “Ъ”, связано в первую очередь с неполнотой расследования, нарушениями при проведении экспертизы, а не с многочисленной нецензурной бранью на страницах документа.

Фото: Юлия Морозова / ТАСС Бывший замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков в суде

По данным “Ъ”, на днях господин Гуцан рассмотрел жалобу старшего следователя по особо важным делам ГСУ СКР Сергея Адабаша. С согласия главы СКР Александра Бастрыкина он оспорил решение заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, который 29 декабря 2025 года отказался утвердить обвинительное заключение по уголовному делу 71-летнего Дмитрия Булгакова, его бывшего однокурсника по Вольскому военному училищу, а ныне военного пенсионера Геннадия Селезнева и гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которое предполагает до десяти лет заключения.

По данным следствия, соучастники похитили 49 млн руб., организовав в 2024 году заключение по завышенной стоимости контракта между АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) и ООО «Нева-Балт СПб» на выполнение подрядных работ по повышению энергетической эффективности Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Господин Разинкин, в частности, счел, что предварительное следствие проведено неполно, а действия фигурантов следовало, возможно, усилить дополнительными составами — например, «покушением на мошенничество». Он, в частности, констатировал, что по другому, аналогичному контракту общая рыночная стоимость работ и оборудования была завышена еще на 9 млн руб.

Несмотря на то что в последнем эпизоде присутствовали признаки покушения на мошенничество, следствие не дало им правовую оценку, а также не проверило участников сделок на предмет покушения на хищение бюджетных средств в большей сумме и возможных злоупотреблений должностными полномочиями, указал замгенпрокурора. Также следствие не рассмотрело и вопрос о наличии мошенничества в действиях замгендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Намика Байрамбекова, а к проведенной на стадии следствия оценочной экспертизе имеются серьезные вопросы. Именно она установила завышение цены контракта.

Также в прокуратуре сочли, что следствие так и не выяснило, была ли завышена стоимость работ и поставленного академии оборудования в рамках договора, по которому ПСК перечислила подрядчику аванс на 49 млн руб. Он предусматривал выполнение работ до 31 декабря 2024 года и поэтапную оплату. Господин Разинкин тут отметил, что следствие отклонило соответствующее ходатайство адвоката потерпевшего — ПСК. Тот просил пояснить, на какие работы и оборудование завышены цены.

В завершение он указал на недопустимость в нарушение УПК и федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» использования в обвинительном заключении многократного (более 140 раз) употребления нецензурной брани.

Речь, по данным “Ъ”, шла о мате из материалов прослушки разговоров генерала Булгакова и подполковника Селезнева. Интересно, что гражданский фигурант Яковлев в беседах нецензурно не выражался.

По данным источника “Ъ”, рассмотрев жалобу следователя Адабаша, генпрокурор Гуцан счел решение своего подчиненного законным, согласившись прежде всего с доводами о неполноте расследования. Сейчас материалы находятся в ГСУ СКР, которое должно заняться устранением нарушений, а фактически — доследованием 46-томного дела.

Комментируя принятое решение, адвокат господина Булгакова Алексей Дудник отметил, что «теперь следователь должен будет выяснять у руководства ПСК, в чем выражался ущерб, причиненный этой компании, так как договор на оказание энергосервисных услуг был выполнен на сумму 99 млн руб., что значительно превышает якобы похищенные 49 млн руб.». Он отметил, что документы об этом защита, настаивая на невиновности генерала Булгакова, представила ГСУ СКР еще в августе 2025 года, однако следователь отказал в их приобщении, сославшись на то, что они не имеют отношения делу. «Также следствию предстоит выяснить, каким образом Яковлев, Селезнев и Булгаков обманули руководство, совет директоров и членов правления головной компании ПСК — ПАО "Интер РАО", которые согласовывали условия сделки по оказанию энергосервисных услуг академии им. С. М. Кирова и с которыми фигуранты не были знакомы и не общались»,— сказал господин Дудник.

Напомним, что на днях Мосгорсуд продлил срок ареста господина Булгакова и других фигурантов до 18 февраля. В этой связи адвокат предположил, что доследование не займет много времени и завершится до истечения этого срока, чтобы фигуранты, отсидевшие в СИЗО предельный срок в ходе следствия в полтора года каждый, не смогли выйти на волю. В ходе ознакомления с делом подследственные могут содержаться под стражей сколь угодно долго, напомнил адвокат.

Мария Локотецкая