Тыловика готовят к суду

Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуру для утверждения обвинения направлено уголовное дело бывшего замминистра обороны по тылу генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова. По версии Следственного комитета России, 71-летний тыловик причастен к хищению 49 млн руб. при заключении контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения расположенной в Санкт-Петербурге Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Генерал и двое других фигурантов вину не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Булгаков в зале суда (сентябрь 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Булгаков в зале суда (сентябрь 2024 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в настоящее время обвинительное заключение передано на утверждение в Генпрокуратуру, после чего дело должны будут направить в суд. Этому предшествовало ознакомление фигурантов с 42 томами расследования, которое они начали еще в июне 2025 года, когда были закончены основные следственные действия.

Помимо арестованного 25 июля 2024 года генерала армии в отставке Дмитрия Булгакова, работавшего в ООО «Институт исследования современных войн», по делу проходят гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» 60-летний Герман Яковлев и военный пенсионер 71-летний Геннадий Селезнев. Двое последних фигурантов также заключены под стражу. Всем троим Следственный комитет России (СКР) инкриминирует мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 49 млн руб.

По данным “Ъ”, следствие считает, что уже после увольнения из Минобороны в 2022 году Дмитрий Булгаков воспользовался своими «обширными связями», которые у него имелись в военном ведомстве и подведомственных ему организациях.

Узнав в конце декабря 2023 года, что Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова планирует заключить госконтракт на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов, генерал Булгаков организовал заключение соглашения с ООО «Нева-Балт СПб».

9 декабря 2023 года с компанией был подписан договор на составление техзадания, в рамках которого, как установил СКР, с 29 декабря 2023 года по 13 мая 2024 года были подготовлены документы о выполнении энергосервисных услуг по завышенной стоимости. Генподрядчиком, который должен был оказывать данные услуги, стало АО «Петербургская сбытовая компания» (АО ПСК), заключившее 13 мая 2023 года соглашение с академией. От руководства АО, по версии следствия, скрыли факт завышения стоимости и убедили его в обоснованности расчетов, а также в том, что к выполнению работ в качестве субподрядчика следует привлечь все то же ООО «Нева-Балт СПб».

В итоге 26 июня 2023 года АО ПСК заключило с ООО «Нева-Балт СПб» договор на выполнение энергосберегающих мероприятий стоимостью 250 млн руб., в рамках которого 11 июля перечислило фирме аванс в размере более 49 млн руб. Следствие полагает, что это перечисление было необоснованным.

Дмитрий Булгаков в ходе следствия утверждал, что не имел никакого отношения к контрактам, которые были заключены почти через два года после его увольнения с должности замминистра, а ущерб АО ПСК не мог быть причинен, так как окончательные расчеты с исполнителем должны были произвести из сэкономленных им средств. В момент возбуждения дела контракты еще выполнялись.

В середине осени СКР через Басманный суд Москвы ограничил Дмитрия Булгакова в ознакомлении с материалами дела до 10 декабря, что, по словам его адвоката Алексея Дудника, и было сделано. «При этом суд обязал предоставить нашему подзащитному все материалы дела»,— рассказал адвокат. Он посетовал, что в итоге защита и обвиняемый не ознакомились со всеми материалами, поскольку «следователь так и не выполнил указание суда почаще и побольше томов приносить» в СИЗО.

Адвокат подчеркнул, что отставной генерал по-прежнему отрицает вину, как и двое других фигурантов.

Ожидается, что в случае утверждения обвинительного заключения дело должно быть направлено на рассмотрение в Калининский райсуд Санкт-Петербурга. Однако защита не исключает, что прокуратура может инициировать изменение подсудности.

Отметим, что в ходе следствия Дмитрия Булгакова проверяли на причастность к взяткам от руководителей АО «Грязинский пищевой комбинат», которых обвинили в хищении 1,3 млрд руб. при поставках 9 млн некачественных комплектов сухпайков военным в 2020–2023 годах. Одним из фигурантов этого дела являлся бизнесмен Игорь Котельников, который 8 июля 2024 года умер в карцере столичного СИЗО №4 («Медведь»). Предполагалось, что он мог быть посредником между бывшим замминистра обороны и поставщиками питания. Бывший замминистра обороны причастность к коррупции отрицал. В итоге новое обвинения ему так и не предъявили.

Мария Локотецкая