Над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 1,4 тысячи дронов
Ночью и утром 17 ноября над Ростовской областью и другими российскими регионами сбили 1441 украинский беспилотник. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе и Краснодарском крае. БПЛА сбили на территории Республики Башкортостан и Республики Крым. Перехватили дроны и над акваториями Азовского и Черного морей.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь на 17 ноября около 50 беспилотников сбили над Ростовской областью. Дроны уничтожили в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Чертковском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.