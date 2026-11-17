О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Московском регионе и Краснодарском крае. БПЛА сбили на территории Республики Башкортостан и Республики Крым. Перехватили дроны и над акваториями Азовского и Черного морей.